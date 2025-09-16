Fritidspedagog till Innovitaskolan Kalix
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Kalix Visa alla pedagogjobb i Kalix
2025-09-16
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Kalix
, Luleå
, Boden
, Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Vill du vara med och skapa meningsfull fritid, trygghet och glädje för barn? Vi på Innovitaskolan Kalix söker nu en engagerad och kreativ fritidspedagog till vårt fritidshem!Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Innovitaskolan Kalix är en trygg och välkomnande skola där vi arbetar för att varje elev ska känna sig sedd och utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. På fritidshemmet erbjuder vi en stimulerande miljö där lek, lärande och gemenskap går hand i hand. Vi har ca 60 barn inskrivna på fritidshemmet. Arbetsuppgifter
Som fritidspedagog hos oss får du:
•
Planera och genomföra meningsfulla aktiviteter före och efter skoldagen.
•
Skapa en trygg miljö där eleverna känner sig inkluderade och delaktiga.
•
Stärka elevernas sociala och kreativa utveckling genom lek, kultur, rörelse och skapande verksamhet.
•
Samarbeta med lärare och övrig personal för att stödja elevernas hela skoldag.
•
Vara en viktig vuxen som bygger relationer och bidrar till elevernas trygghet och välmående.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
•
Är utbildad fritidspedagog eller har motsvarande pedagogisk utbildning.
•
Har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
•
Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
•
Har ett kreativt förhållningssätt och kan inspirera till aktivitet och lärande.
Vi erbjuder
•
Ett engagerat och välkomnande arbetslag.
•
Möjlighet att utveckla fritidshemmets verksamhet och bidra med egna idéer.
•
Fortbildning och stöd i ditt pedagogiska uppdrag.
•
En arbetsplats där vi värdesätter gemenskap, utveckling och arbetsglädje.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Snarast eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Kalix
Anställningsform: 100% tillsvidare. med 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 30 september.
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Johanna Ström rektor, johanna.strom@innovitaskolan.se
, 076-103 08 51
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Innovitaskolan Jobbnummer
9512422