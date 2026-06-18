Fritidspedagog/Lärare mot fritidshem Piggelinens fritids
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2026-06-18
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Friskolan Piggelinen och vårt fritids har rörelseinriktning för alla barn/elever från f-9 och skolan ligger i centrala Lyckeby. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om oss. www.piggelinen.se
Vi erbjuder nu en tjänst på 100% som fritidspedagog eventuellt kombinerat med idrott /resurs på lågstadiet.
Arbetet innebär att under skoltid arbeta som idrottslärare/resurs i klass och stötta elever i grupp och enskilt och på eftermiddagarna på Piggelinens fritidshem.
På fritids innebär tjänsten att tillsammans med fritidsarbetslaget ansvara för att planera, genomföra och utvärdera arbetet på fritidshemmet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning på sex månader, förutsatt att du uppfyller Skollagens behörighetskrav.
Observera: Vi kommer att rekrytera löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Tjänsten tillträds i augusti, men urval och intervjuer sker redan nu.
Enligt skollagen krävs att du visar upp ett utdrag från polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Du kan beställa utdraget via blanketten som finns här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Vi ser fram emot din ansökan med personligt brev, CV och löneanspråk, som skickas till rektor Emma Svanberg på emma@piggelinen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: emma@piggelinen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare på fritidshem". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friskolan Panea AB
(org.nr 556726-0954)
Augerumsvägen 5 (visa karta
)
371 63 LYCKEBY Arbetsplats
Friskolan Panea AB Kontakt
bitr rektor
Johanna Rantil johanna@piggelinen.se Jobbnummer
9971279