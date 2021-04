Fritidspedagog/Lärare i Fritidshem Vasaskolan F-6 - Kalmar kommun, Vasaskolan - Förskollärarjobb i Kalmar

Kalmar kommun, Vasaskolan / Förskollärarjobb / Kalmar2021-04-06Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!Utbildningsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola årskurs 1-9. Vasaskolans upptagningsområde är Kalmarsundsparken, Gamla stan, Sandås, Malmen samt Oxhagen.Vasaskolan är en skola med förskoleklasser, fritidshem och år 1-9 fram till augusti 2021. From ht-21 kommer skolan att vara en F-6 skola med ca 470 elever och 60 personal. Personalen på skolan arbetar i arbetslag med ansvar för cirka 60-80 elever. På Vasaskolan har vi höga förväntningar på varandra och arbetar utifrån ledorden: Trygghet och hälsa ger kunskap. Skolans fritidshemsavdelningar är integrerade i skolverksamheten under skoldagen och det finns ett nära samarbete skola-hem via skolans föräldraråd.Vasaskolan är en VI-skola som tillsammans med Linnéuniversitetet utbildar nya lärare på universitetets lärarutbildning. Det innebär att vi har flera studenter i vår verksamhet under utbildningsperioden.2021-04-06Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem eller fritidspedagog. Du är en öppen och samarbetande person som tycker om att samverka med övriga pedagoger och professioner på skolan för att göra det som är bra ännu bättre. Ämnesbehörighet styrkt med legitimation är meriterande, bildundervisning i åk 4-6 kan bli aktuellt i uppdraget.Legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog. Lärarlegitimation för undervisning i Bild eller andra ämnen är meriterande.ÖVRIGTFör att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 Tillträde den 9/8-21 eller enligt ök.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30