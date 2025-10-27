Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Åkraskolan
2025-10-27
Sala är en trivsam småstad med ett centralt geografisk läge och goda allmänna kommunikationer. I kommunen bor ca 22 800 invånare varav 2 000 har kommunen som arbetsgivare.
Sala kommun har tolv fritidshem runt om i kommunen varav fyra placerade i Sala tätort. Fritidshemmen arbetar efter fritidshemmens läroplan och står inför olika utmaningar i att hitta det moderna fritidshemmet.
Åkraskolan är en mångkulturell F-6 skola i nybyggda lokaler med ca 475 elever och ca 65 personal och vi har fyra fritidsavdelningar.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som fritidspedagog arbetar du både på vårt fritids och även i klass. Vi lägger stort fokus på pedagogisk utveckling och arbetar aktivt med fritidshemmets läroplan. Vi strävar efter ökad kvalitet där vi gemensamt tar ansvar för alla våra elevers måluppfyllelse. Vår arbetsplats kännetecknas av omtanke, engagemang och en stark vilja att utvecklas genom samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i fritidshem/fritidspedagog. För oss är det viktigt att du har en positiv syn på uppdraget, en god samarbetsförmåga och ser möjligheter i att arbeta på en mångkulturell skola. Du arbetar målinriktat och har en god struktur i arbetet. Du strävar alltid efter att utveckla både dig själv och den lärmiljö som du arbetar i tillsammans med ditt arbetslag.
Du arbetar medvetet för att alla elever ska känna sig delaktiga, trygga och nå uppsatta mål. Vi ser att du har ett lösnings- och resultatinriktat förhållningssätt samt att du har god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidaretjänst, heltid 100%
Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids- och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025 - 11 - 30
Ansökan sker via www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vänligen bifoga din examen/legitimation i ansökan.
Rekrytering sker löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten kontakta
Rektor Eva Larsson, tfn. 0224-74 80 31, eva.larsson@sala.se
Bitr. rektor Katarina Kym, tfn. 0224-74 80 46, katarina.kym@sala.se
Facklig kontakt:
Lärarförbundet 0224-74 70 93
Lärarnas Riksförbund: 070-249 93 49
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala kommun
