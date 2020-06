Fritidspedagog/lärare i fritidshem deltid - Västbergaskolan AB - Förskollärarjobb i Stockholm

Västbergaskolan AB / Förskollärarjobb / Stockholm2020-06-17Vill du jobba på en enskild fristående skola som har:god stämning med ett öppet och välkomnande klimatgoda elevresultatmax 25 elever i klassernaengagerad och duktig personalvälfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutinergemensamma regler som skapar trygghet och studierogod ekonomifriskvårdsbidrag på 3000 kr per årtrevlig matsal med fantastisk mat lagad från grundenDå ska du söka jobb hos oss!På lågstadiet är vi organiserade i årskursarbetslag och varje avdelning inrymmer skola och fritids i samma korridor. I arbetslagen arbetar lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och speciallärare tillsammans för att ge alla elever möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. Du som söker jobbet är utbildad fritidspedagog eller lärare i fritidshem.Vi söker dig duktiga, engagerade och positiva fritidspedagog eller lärare i fritidshem till en halvtidstjänst på fritidshemmet i förskoleklass.Du kommer att samarbeta med kollegor i ett årskursarbetslag och även med övriga fritidshem på skolan. Arbetet innebär planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.Ditt huvudansvar är det pedagogiska arbetet under eftermiddagen. Vi strävar efter att erbjuda eleverna inspirerande, välplanerade och varierade aktiviteter med ett tydligt syfte och mål både inomhus och utomhus under hela året. Vi strävar efter ett gott samarbete runt elevernas hela vistelse i skolan för att främja lärande i olika former.Du har många idéer kring hur du vill arbeta kreativ med hantverk och skapande och har kapacitet att omsätta detta i praktiken. Du är en god förebild för elever och personal och din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans.Som person är du engagerad, positiv, lösningsfokuserad och flexibel. Du är väl insatt i läroplanens mål för fritids och du arbetar systematiskt med planering och utvärdering. Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och du är en tydlig, positiv ledare. Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera med elever, vårdnadshavare och personal på skolan.Vi har höga förväntningar på dig och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiva, engagerade och skickliga pedagoger.Tillträde: 11/8 2020Lön: enligt ökVi undanber oss extern rekryteringshjälp.2020-06-17Sista dag att ansöka är 2020-07-03Västbergaskolan ABKlensmedsvägen 212638 Hägersten5268763