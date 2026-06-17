Fritidspedagog/Lärare i fritidshem
Falköpings kommun / Förskollärarjobb / Falköping Visa alla förskollärarjobb i Falköping
2026-06-17
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Vill du arbeta i en verksamhet där glädje, kreativitet och samarbete genomsyrar varje dag?
Där din kompetens gör skillnad och där du får vara med och skapa meningsfulla stunder för barn – både under och efter skoldagen? Då kan Vindängens skola och fritidshem vara din nästa arbetsplats!
Vilka är vi?
Vindängen ligger i ett lugnt område på Vilhelmsro, strax utanför centrala Falköping.
Här finns både grundskola och anpassad grundskola, med inriktning mot både ämnen och ämnesområden. Tillsammans bildar vi en skola där vi lär av varandra och växer tillsammans.
På Vindängen möts du av goda lärmiljöer där trivsel, delaktighet och respekt för varandras yrkesroller är grunden i vårt arbete.
Här finns ett engagerat kollegium med bred kompetens vilket gynnar elevernas utveckling
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du en viktig del i en verksamhet där vi tillsammans skapar en trygg, stimulerande och utvecklande miljö för våra elever. Vi arbetar nära varandra över avdelningar och värdesätter samarbete, idéutbyte och ett gemensamt ansvar för elevernas hela dag.
Vi erbjuder en inspirerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa i din roll och bidra med dina idéer. Hos oss möts du av ett starkt kollegialt samarbete där vi lär av varandra och stöttar varandra i vardagen. Du får också möjlighet att påverka och vara med och utveckla framtidens fritidshem i en verksamhet där engagemang, glädje och nytänkande uppmuntras.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem och som har ett starkt engagemang för att skapa trygga, kreativa och lärorika miljöer för elever. Du är en person som har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor. Samtidigt har du förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet och vill aktivt bidra till fritidshemmets fortsatta utveckling. Vi ser gärna att du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med verksamheten.
På Vindängen präglas vår verksamhet av nyfikenhet, omtanke och framtidstro. Här finns utrymme för dig som vill bidra med energi och engagemang, samtidigt som du ges möjlighet att utvecklas tillsammans med både elever och kollegor. Hos oss får du verkligen chansen att göra skillnad – varje dag.
Låter det som rätt plats för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag – vi ser fram emot att få välkomna dig till vårt team!
Upplysningar
Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).
Du hittar aktuell blankett på Polisens hemsida.
I Falköpings kommun skapas nu en ny skolorganisation och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor – både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger.
Framtiden nästa – för skolan och oss på Falbygden!
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-06-17Övrig information
• För att hantera ansökningar använder vi Varbi. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Om du av något skäl inte kan söka via Varbi (t.ex. skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
• I Falköpings kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om lön, vid frågor kontakta rekryterande chef.
• Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Carina Milton Persson carina.milton.persson@falkoping.se 0515-886596 Jobbnummer
9967211