Fritidspedagog/Lärare i fritidshem
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Beskrivning
Nykroppa skola är en liten och charmig skola med Förskoleklass - åk 6. Till skolan hör även vårt trivsamma fritidshem. Skolan ligger mitt i Nykroppa som är ett litet samhälle ca 1 mil utanför Filipstad.
Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara ansvarig för fritidsverksamheten på eftermiddagar samt vara resurs under skoldagen måndag till fredag. Som fritidspedagog innebär det att planera, genomföra och utveckla fritidshemsverksamheten utifrån våra styrdokument. Arbetstiderna för tjänsten kommer vara 9.00 till 17.30 varje dag.
Du förväntas aktivt bidra med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt med elevernas behov i centrum. Tillsammans arbetar vi för att stödja och utveckla varandra i vårt uppdrag. Du samarbetar med kollegor, vårdnadshavare, elevhälsoteam och skolledning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en pedagogisk examen med inriktning fritidshem eller likvärdig utbildning. Vi utgår från att du är väl förtrogen i skolans värdegrund och kan omsätta läroplanen i en verksamhet av hög kvalitet. Du ska vara en tydlig och positiv ledare i barngruppen med förmåga att skapa en god och tillgänglig inlärningsmiljö. Du ska ha en god initsiativförmåga och ett stort ansvarstagande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är flexibel, nyfiken, har ett positivt förhållningssätt och kan bidra till ett gott arbetsklimat. Vi förutsätter att du har en god samarbetsförmåga samt en vilja och förmåga att medverka i fritidshemmets och skolans systematiska kvalitetsarbete. Anställningsvillkor
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Tjänsten är en semestertjänst. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så skicka in din ansökan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads Kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
Kungsvägen 21 (visa karta
)
682 90 NYKROPPA Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Nykroppa skola Kontakt
rektor
Karolina Björk karolina.bjork@filipstad.se 0590-61162 Jobbnummer
9941717