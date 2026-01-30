Fritidspedagog / Fritidsledare
2026-01-30
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
IES Eskilstuna is one of the largest schools in Sweden with 1,185 students enrolled in grades F-9 and approx 125 staff members.
Fritidspedagog / Fritidsledare
Vill du vara med och skapa en meningsfull och trygg vardag för barn?
Vi söker nu en fritidspedagog/fritidsledare som kan bidra till att utveckla vårt fritidshem, tjänsten är visstidsanställning med start i mars 2026.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Du kommer att arbeta för att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån elevernas behov, intresse och erfarenheter men också utmana dem genom att inspirera till nya kunskaper.
Du ansvarar för att eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du fritidsverksamheten.
Du har en positiv elevsyn och du vill att varje elev ska lyckas. Som person är du lugn och lägger stor vikt vid att bygga goda relationer. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och leder dig själv i ditt uppdrag. Vidare har du en god empatisk och pedagogisk förmåga som gör att du ser hur varje elev på bästa sätt kan stöttas i sin utveckling. Vi ser gärna att du är nyfiken och att du ser möjligheter snarare än hinder när det gäller att möta elevers idéer, tankar och erfarenheter.
Du måste tycka att det är roligt, stimulerande och spännande att arbeta på fritids och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad fritidspedagog/fritidsledare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument inom skolområdet och du har god förmåga att arbeta mot uppsatta mål för att utveckla kvalitén på fritidshemmet.
Du är nyfiken, kreativ och du kan inspirera och motivera dina kollegor i arbetslaget. Dina IT-kunskaper är goda och du arbetar med interaktiva verktyg och dokumentation som en självklar del i undervisningen. Goda kunskaper i det svenska och i det engelska språket i tal och skrift krävs för tjänsten. Som person är du trygg och stabil och duktig på att skapa goda relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
