Fritidspedagog By skolas fritidshem

Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vi söker en fritidspedagog som vill vara med att vidareutveckla vår verksamhet i By skolas fritidshem. Fritidshemmet är en viktig enhet på vår skola där våra elever både före och efter skoltid ska möta en meningsfull och utvecklande verksamhet. Då även fritidshemmet är en lärandemiljö, lägger vi stor vikt vid att förankra verksamheten i styrdokumentet Lgr22 och i synnerhet läroplanens fjärde kapitel som berör fritidshemsverksamheten. Omsorg, utveckling och lärande är de läroplansförankrade ledord som fritidsverksamheten ska utgå från. Du ska utifrån en systematiserad planering och i nära samarbete med pedagoger i förskoleklassen och skolans låg- och mellanstadier, ge elever möjlighet att interagera i en trygg och kunskapsutvecklande miljö. Som fritidspedagog ska du ansvara för att undervisning och aktiviteter i fritidshemmet, tar tillvara elevernas nyfikenhet och ger dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika uttrycksformer. Du ska som fritidspedagog samverka med skolans verksamheter under skoldagen, bygga och förvalta goda relationer till eleverna och deras vårdnadshavare. Du ska vidare i samverkan med skolans pedagoger, ansvara för att skolverksamhetens raster bidrar till meningsfulla och trygghetsskapande aktiviteter för våra elever. Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
Våra elever ska känna trygghet och studiero i alla skolans verksamheter. De ska möta professionella vuxna som ger dem en grundläggande trygghet och som stimulerar och motiverar till en meningsfull och lärorik utveckling. Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och förmåga att interagera med andra elever i olika sammanhang. Vi söker därför dig som har pedagogisk insikt och som är trygg och tydlig i ditt eget ledarskap. Arbetet som fritidspedagog innebär ett nära samarbete med skolans personal och ett samspel med elever och samverkan med vårdnadshavare. Som fritidspedagog ska du därför bära förmågan att etablera goda relationer och att bygga ett förtroende mellan dig och eleverna och deras vårdnadshavare. Du är kommunikativ och kan ta egna initiativ i det vardagliga arbetet och till idéer som är utvecklande för verksamheten. Vi söker i första hand dig som har en adekvat utbildning och/eller erfarenheter av arbete inom fritidshem, förskoleklass, eller grundskola. Är du den vi söker?
