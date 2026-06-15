Fritidspedagog
Barsebäcks Montessori Ekonomisk Förening / Förskollärarjobb / Kävlinge Visa alla förskollärarjobb i Kävlinge
2026-06-15
, Lund
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Bli en del av Barsebäcks Montessoriskola!
Är du en positiv, engagerad fritidspedogog som brinner för montessoripedagogiken? Då kan du vara den vi söker! Barsebäcks Montessoriskola söker nu nya medarbetare för att stärka vårt team.
Om Barsebäcks Montessoriskola:
Vi är en etablerad skola med cirka 230 elever, och vårt starka fokus ligger på montessoripedagogiken. Belägen i det natursköna Barsebäck, erbjuder vi en inspirerande lärmiljö där elevernas självständighet, inre drivkraft och naturliga nyfikenhet står i centrum.
Tjänsten är i åk F och på fritids.
Välkommen med din ansökan, ansökningarna behandlas löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: rektor@barsebacks-montessori.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barsebäcks Montessori Ekonomisk Förening
, https://www.barsebacks-montessori.se
Maria montessorisväg 2 (visa karta
)
246 57 BARSEBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barsebäcks Montessori Jobbnummer
9963258