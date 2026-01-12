Fritidsledare till Varbergas och Oxhagens fritidsgårdar
2026-01-12
Är du en driven fritidsledare som trivs med att arbeta med barn och unga? Brinner du för ungas fritid och vill arbeta i ett mångkulturellt område där det finns utmaningar och möjligheter? Hos oss kan du vara med och göra skillnad, välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Varbergas och Oxhagens fritidsgårdar söker nu fritidsledare för tillsvidareanställningar. Tjänsterna är på 100%. Som fritidsledare hos oss arbetar du i den öppna och organiserade fritidsgårds- och fritidsklubbsverksamheten. Du arbetar med barn och ungdomars delaktighet och inflytande och motiverar dem till att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själva och andra. För att kunna ge barn och ungdomar möjlighet till god fritid och stöd till eget ansvarstagande ser vi föreningar, studieförbund, föräldrar och andra kommunala verksamheter som viktiga samarbetspartners. Vi är med i nätverket Keks, vilket innebär att uppföljning och kvalitetsutveckling är centrala utvecklingsområden.
Kväll- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten. Tjänsten kommer ha sin bas på antingen Varberga eller Oxhagen fritidsgård, men då fritidsgårdarna ingår i enheten VOX, innebär detta att man även vid behov kan få arbeta på den andra verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• stimulera ungdomar och barns utveckling och skapa förutsättning för en god social miljö
• planera, genomföra och utvärdera fritidsgårdens verksamhet utifrån ett främjande synsätt
• arbeta för områdesutveckling och samverka med det civila samhället
• hålla dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde
• arbeta med barns och ungdomars delaktighet och inflytande
Om arbetsplatsen
Varberga fritidsgård är en av nio fritidsgårdar organiserade under Fritid ungdom, Kultur- och fritidsförvaltningen. Varberga fritidsgård ligger i egna lokaler i Varberga centrum. Vi är fem månadsanställda och ett antal timanställda som ansvarar för verksamheten. Vi är i tillfälliga lokaler i Varberga centrum men kommer i början av 2027 flytta in i vår nya mötesplats som kommer vara ett nav och samlingspunkt i Varberga.
Oxhagen fritidsgård ligger bostadsområdet Oxhagen, vi är fem månadsanställda och ett antal timanställda som ansvarar för verksamheten. Vi har i Oxhagen ett stort nätverk av olika kommunala aktörer och föreningar. Tillsammans skapar vi trivsel och trygghet i området genom att arrangera olika tillställningar riktade åt alla invånare i vårt område.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Vi söker dig med ett stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar. För att lyckas i denna roll har du en god samarbetsförmåga och att initiera och slutföra nya aktiviteter. Det är också viktigt att du tycker att det är intressant att träffa olika typer av individer och att du trivs med en flexibel arbetssituation. För tjänsten krävs att du har förmåga att kommunicera och samverka med barn/ungdomar, personal samt vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
• fritidsledarutbildning eller annan pedagogisk eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• dokumenterad ledarerfarenhet inom ungdomsverksamhet
Meriterande:
Meriterande:
• B-körkort

Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3
Övrig information
Örebro kommun tillämpar utdrag ut belastningsregistret vid arbete i direkt kontakt med barn.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 27 januari. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ersättning
