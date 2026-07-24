Fritidsledare till Ung Fritid och mötesplatser
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Eskilstuna Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Eskilstuna
2026-07-24
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Kom och bidra med din kunskap och engagemang för våra ungdomar och vuxna. Vi vill skapa möjligheter till en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar mellan 12–19 år, där de får känna inflytande och delaktighet. På Ung fritid erbjuder vi även mötesplatser för alla åldrar. Fritiden är viktig för både unga och äldre. Den ger möjlighet att påverka sitt liv och delta i samhället. Det är viktiga förutsättningar för en god folkhälsa och ökar tryggheten. Tillsammans med socialtjänst, skola, polis och föreningar jobbar vi för att skapa goda förutsättningar och livsvillkor.
Ung Fritid och mötesplatser består av nio fritidsgårdar, fyra mötesplatser och den mobila ungdomsverksamheten Team Fritid. Här får du vara med och göra skillnad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Du jobbar i en öppen fritidsgårdsverksamhet för barn och ungdomar. I rollen coachar du dem genom att leda idrottsaktiviteter eller andra gruppverksamheter. Du lyssnar på deras idéer, tankar och önskemål för att öka deras delaktighet och inflytande. Som fritidsledare följer du barn och ungdomar i deras utveckling och får uppleva många positiva stunder. På mötesplatsen är du tillgänglig och möter människor i alla åldrar. Ingen dag är den andra lik tack vare det varierande och flexibla arbetssättet. Tillsammans med engagerade kollegor planerar, genomför och utvecklar ni verksamheten. Hos oss finns också en stark gemenskap där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Du arbetar dag, kväll och varannan helg på schema.Kvalifikationer
Den här tjänsten passar dig som är trygg, social och knyter lätt kontakter, samtidigt som du är tydlig och sätter gränser när det behövs. Självklart bidrar du till ett gott samarbete med dina kollegor. Vi använder dator mycket i arbetet, och därför vill vi att du har en god IT-vana och erfarenhet av att arbeta i olika digitala system. Du har en eftergymnasial utbildning som vi bedömer relevant. Den kan vara avslutad eller pågående utbildning, från högskola eller yrkeshögskola inom ett relevant område. Har du erfarenhet av att jobba i socialt utsatta områden, aktuell erfarenhet av att jobba med öppen ungdomsverksamhet och har jobbat med att coacha barn och ungdomar tidigare är det en stor fördel. Meriterande är om du har samverkat med föreningar, skola, polis eller socialtjänst. Det är ett plus om du har körkort och utbildning i MVP (Metod för Våldsprevention).
Registerutdrag krävs för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dag, kväll och varannan helg. Cirka 3 kvällar i veckan.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter(sem louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
10011007