Fritidsledare till Ung Fritid och mötesplatser

Kom och bidra med din kunskap och engagemang för våra ungdomar och vuxna. Vi söker fritidsledare där en tjänst är tillsvidareanställning och ett vikariat som pågår till och med augusti 2026. Tillträde till vikariatet är omgående, och det finns möjlighet till förlängning. Vi söker också 4-6 timvikarier som vill jobba deltid vid behov.
Vi vill skapa möjligheter till en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar mellan 12-19 år, där de får känna inflytande och delaktighet. På Ung fritid erbjuder vi även mötesplatser för alla åldrar. Fritiden är viktig för både unga och äldre. Den ger möjlighet att påverka sitt liv och delta i samhället. Det är viktiga förutsättningar för en god folkhälsa och ökar tryggheten. Tillsammans med socialtjänst, skola, polis och föreningar jobbar vi för att skapa goda förutsättningar och livsvillkor.
Ung Fritid och mötesplatser består av nio fritidsgårdar, fyra mötesplatser och den mobila ungdomsverksamheten Team Fritid. Här får du vara med och göra skillnad.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Du jobbar i en öppen fritidsgårdsverksamhet för ungdomar och på mötesplatser för människor i alla åldrar. I rollen coachar du ungdomar genom att leda idrottsaktiviteter eller andra gruppverksamheter. Du lyssnar på deras idéer, tankar och önskemål för att öka deras delaktighet och inflytande. Du följer barn och ungdomar i deras utveckling och får uppleva många positiva stunder. Ingen dag är den andra lik tack vare det varierande och flexibla arbetssättet. Tillsammans med engagerade kollegor planerar, genomför och utvecklar ni verksamheten. Hos oss finns också en stark gemenskap där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Dina arbetstider är dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Den här tjänsten passar dig som är trygg, social och knyter lätt kontakter, samtidigt som du är tydlig och sätter gränser när det behövs. Självklart bidrar du till ett gott samarbete med dina kollegor. I alla tjänster vill vi att du har en gymnasieutbildning. Till tillsvidaretjänsten vill vi dessutom att du har en eftergymnasial utbildning som vi bedömer relevant. Det kan vara avslutad eller pågående utbildning, från högskola eller yrkeshögskola inom ett relevant område. Har du erfarenhet av att jobba i socialt utsatta områden, aktuell erfarenhet av att jobba med öppen ungdomsverksamhet och har jobbat med att coacha ungdomar tidigare är det en stor fördel. Meriterande är om du har samverkat med föreningar, skola, polis eller socialtjänst. Det är ett plus om du har körkort och utbildning i MVP (Metod för Våldsprevention).
Registerutdrag krävs för tjänsten.
ÖVRIGT
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för alla Eskilstunas invånare och besökare genom att erbjuda ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid. Vi ansvarar för kommunens kulturskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv.
Förvaltningen har ett förvaltningskontor och tre enheter: område arenor och friluftsliv, område Ung fritid och mötesplatser samt område kultur.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
