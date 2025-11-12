Fritidsledare till Ung Fritid Helsingborg sökes!
Helsingborgs kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Helsingborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Helsingborg
2025-11-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Helsingborgs stads målbild lyder "Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målet med hjälp av samspel och innovation." Målbilden vilar på byggstenarna livskvalitet, innovation och samspel.Är du drivande i ungdomsfrågor och vill arbeta med ungdomars delaktighet på olika sätt? Vill du vara med och skapa framtidens ungdomsverksamhet av, för och tillsammans med ungdomar? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Fritid Helsingborg arbetar för att skapa ett rikt och varaktigt fritidsutbud för alla i Helsingborg. Det gör vi genom att erbjuda attraktiva fritidsgårdar och mötesplatser, öppna och tillgängliga idrottsanläggningar, spännande evenemang och upplevelser och stöd till föreningslivet i staden.
På våra fritidsgårdar, aktivitetshus och mötesplatser som riktar sig främst till ungdomar i åldern 10-19 år arbetar vi mot mål i linje med vad nämnden beslutat och verksamhetens utveckling. Ung Fritid jobbar med ungas delaktighet och inflytande, hälsa, upplevelser och intressen som berikar ungdomens fria tid. Vi samarbetar nära skola, civilsamhälle, föreningsliv och andra förvaltningar inom staden.
Klicka här för att läsa om våra fritidsgårdar och mötesplatser! JoinaOss på Ung fritid | Helsingborg.se
Vi är medlemmar i KEKS nätverk och arbetar enligt Chartern! Se mer info här: KEKS Chartern_SE.pdfPubliceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Ung Fritid söker en person som tror på ungdomarnas egen förmåga och möter dem som primära resurser i sina egna liv och för samhället i stort. Arbetet sker utifrån ungdomens fria tid, vilket innebär arbete kvällar och helger
Vi söker en person som vill stärka och engagera unga människor i det aktiva skapandet, förberedandet, genomförandet och utvärderingen av initiativ och aktiviteter som speglar deras behov, intressen, idéer och erfarenheter.
Vi arbetar för att skapa en trygg, attraktiv, kreativ och stimulerande miljö för våra ungdomar. En viktig del av arbetet är att hitta nya metoder och förhållningssätt för att nå ut till ungdomar, samt coacha och stödja dessa i planering och genomförandet av aktiviteter och evenemang av olika slag.
Arbetet är en spännande kombination av mycket samarebete och samverkan, men också ansvar och självständigt arbete. Stort fokus kommer att ligga på att utveckla fritidsverksamheten med ungdomsperspektivet som utgångspunkt.
Vi söker dig som ser förändringsarbete som en utmaning och vill vara med och skapa framtidens verksamhet. Verksamheten kräver att du kan leda, planera och utvärdera ditt eget arbete.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen inom fritidsledarutbildning, socialpedagogisk- hälsopedagogisk elle enligt arbetsgivaren likvärdig utbildning.
Praktisk erfarenhet av arbete med öppen ungdomsverksamhet, ungdomsinflytande, gruppverksamhet och evenemang är meriterande.
Stor vikt läggs vid att du är initiativrik, drivande, kreativ och har förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Även kunskap och erfarenhet kring normkritik, jämställdhet och coachande förhållningssätt ett plus.
Som person är du nyfiken, engagerad och nytänkande med stor förmåga att samverka och skapa engagemang tillsammans med ungdomar. Du drivs av viljan att stödja unga i deras personliga och sociala utveckling och lägger stort värde i bemötandet och att arbeta på ett systematiskt sätt för att nå resultat.
Du är även bra på att kommunicera i tal och skrift.
Du har god IT-vana, god kompetens i Officepaketet och inom sociala medier.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer och rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Cecilia Pihl cecilia.pihl@helsingborg.se Jobbnummer
9602074