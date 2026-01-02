Fritidsledare till Smedslättsskolan
2026-01-02
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss på Smedslättsskolan!
Vi är en tvåparallellig F-6-skola i Bromma med ca 400 elever och drygt 40 personal.
Skolan ligger i ett lugnt villaområde nära till både natur och goda kommunikationer. Hos oss hittar du engagerade pedagoger som aktivt arbetar för att utveckla undervisningen utifrån ett heldagsperspektiv - alltid med eleven i fokus. Pedagogerna skapar tillsammans ett gynnsamt inlärningsklimat där alla elever ges möjlighet att utveckla kunskaper utifrån sina förutsättningar vilket leder till en trygg miljö och ett positivt klimat.
Vi söker en fritidsledare till våra elever i åk 2
Tillsammans med ansvarig lärare, arbetslag och övrig personal på skolan är du delaktig i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten. Omsorg och tillsyn av eleverna är andra viktiga delar i uppdraget.
Det kan exempelvis vara att finnas till hands som ett stöd för eleverna i klassrummet, delta/leda inom- och utomhusaktiviteter under skoldagen, på raster och under fritidstid.
I din roll ingår även att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig personal inom skolan, elever och elevernas vårdnadshavare.
Din kompetens och erfarenhet
Du har fritidsledarutbildning samt lång erfarenhet av att arbeta med elever på lågstadiet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen,Smedslättsskolan Kontakt
Charlotte Cederlund charlotte.cederlund@edu.stockholm.se 08-50807305 Jobbnummer
9667388