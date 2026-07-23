Fritidsledare till Sandbyhovs fritidsgård
Norrköpings kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Norrköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Norrköping
2026-07-23
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Älskar du att hänga med unga, hitta på kreativa aktiviteter och bygga en plats där det är okej att testa nytt, göra fel och prova igen? Då kan du vara vår nya fritidsledare på Sandbyhovs fritidsgård!
Vilka är vi? På Sandbyhovs fritidsgård står unga, deras fritid och deras möjligheter att utvecklas i centrum. Vi erbjuder en trygg, inkluderande och inspirerande mötesplats där unga får växa, utforska sina intressen och skapa meningsfulla relationer. Hos oss är det informella och icke-formella lärandet en naturlig del av verksamheten – utveckling sker lika ofta i musikstudion eller spelrummet som i ett spontant samtal i soffan. Genom delaktighet, kreativitet och starka relationer skapar vi en miljö där unga känner sig sedda, hörda och betydelsefulla.
Dina arbetsuppgifter Som fritidsledare hos oss är du en viktig del av ungdomarnas vardag och bidrar till att skapa en trygg, inkluderande och inspirerande mötesplats. Du möter unga i både spontana samtal och planerade aktiviteter och arbetar relationsskapande för att stärka delaktighet, inflytande och ungas tro på sin egen förmåga. Tillsammans med ungdomarna planerar, genomför och följer du upp aktiviteter inom exempelvis kultur, skapande, rörelse, spel, sociala aktiviteter och projekt som tar avstamp i deras egna idéer och intressen.
Vem är du? Du har en minst tvåårig eftergymnasial utbildning, helst som fritidsledare eller socialpedagog, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig för uppdraget. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga, och du trivs med att vara den vuxna som både kan lyssna, skratta och sätta gränser när det behövs.
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 1 september eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/Kväll/Helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 augusti
Kontakt: Enhetschef Tommy Karlsson, tommy.karlsson@norrkoping.se
, 011-15 28 68
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 11 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10010150