Fritidsledare till Minneberg
2025-08-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna.
I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du vara med och skapa en meningsfull och utvecklande fritid för barn? Minnebergskolan i Arvika kommun söker nu en engagerad fritidsledare som brinner för att göra skillnad i barns vardag! Tjänsten är på 100 % med start snarast möjligt.
Minnebergsskolan är en modern högstadieskola för årskurs 7-9, med fokus på trygghet, gemenskap och individanpassning. Till skolan hör fritidshemmet Lilleberg som är en del av skolbarnsomsorgen och dit vi nu söker en fritidsledare. Lilleberg erbjuder en trygg och stimulerande miljö för barn före och efter skoldagen.
Arbetsuppgift
Som fritidsledare ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet och är en viktig del i att skapa aktiviteter som stimulerar elevernas utveckling och lärande. Du bidrar till att ge barnen en trygg, rolig och meningsfull fritid - varje dag.
Under skoltid samarbetar du med undervisande lärare och resursverksamhet, både genom egen undervisning och genom att leda rastaktiviteter som främjar gemenskap och rörelse.
Kvalifikationer och kompetenser
Vi ser att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna från skola eller föreningsliv.
Är kreativ, ansvarstagande och har lätt för att skapa goda relationer.
Om du har utbildning inom pedagogik - det är meriterande och prioriteras i vår rekrytering.
Urval och rekrytering sker löpande under annonseringsperioden.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team på Minnebergskolan!
