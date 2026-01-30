Fritidsledare till Mejeriet UNG
2026-01-30
Kulturenheten
Nu söker vi dig som vill ta en nyckelroll i en välfungerande och engagerad ungdomsverksamhet. Mejeriet UNG är en etablerad mötesplats för unga i åldern 13-18 år och drivs av ett erfaret, kreativt och sammansvetsat team. Nu vill vi förstärka verksamheten med ytterligare en fritidsledare som vill bidra med energi, idéer och ett starkt engagemang för ungdomsarbete.
Det här är en heltidstjänst där du får stort förtroende, tydligt ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad i ungas vardag.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som fritidsledare på Mejeriet UNG arbetar du i ett kompetent team där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Tillsammans planerar, genomför och vidareutvecklar ni den öppna fritidsverksamheten, alltid med ungdomarnas delaktighet och inflytande som utgångspunkt.
Du är en närvarande och tydlig vuxen som bygger starka relationer med unga och skapar en trygg, inkluderande och inspirerande miljö. En viktig del av uppdraget är att coacha och stärka ungdomar - både individuellt och i grupp - samt att ta ansvar för aktiviteter och initiativ som engagerar målgruppen.
Verksamheten är drogfri och ska erbjuda ungdomar en meningsfull fritid där de får utrymme att växa, testa idéer och utveckla sina intressen.
I tjänsten ingår även:
• arbete i Mejeriets kaféverksamhet
• bemötande och service till besökare och hyresgäster i huset
• samverkan med föreningsliv och andra aktörer som arbetar för och med unga
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern 13-18 år och känner dig trygg i rollen som ledare i öppen fritidsverksamhet.
Du är en person som tar plats när det behövs och kliver fram när situationen kräver det. Du är initiativrik, strukturerad och har förmåga att driva aktiviteter och processer framåt - samtidigt som du är lyhörd för ungdomarnas behov och perspektiv.
Vi ser det som mycket meriterande om du har ett eget specialintresse eller kompetensområde som du vill använda i verksamheten, exempelvis inom kultur, skapande, musik, alternativa idrotter, media, gaming eller liknande.
Du har hög personlig mognad, god samarbetsförmåga och trivs i en verksamhet med höga ambitioner och tydliga förväntningar. Du är bekväm med att använda sociala medier som en del av arbetet och ser dem som ett naturligt verktyg i kontakten med unga.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett tryggt och professionellt sammanhang där kompetens, engagemang och utveckling värderas högt. Mejeriet UNG har en stabil grund och ett starkt fokus på kvalitet i ungdomsarbetet - här finns goda förutsättningar för dig som vill bidra, utvecklas och göra skillnad.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Du måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi bistå med detta. Västerviks kommuns inflyttarservice erbjuder stöd kring arbete, bostad, skolor och nätverk samt arrangerar träffar för nyinflyttade. Läs mer på https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd på www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
