Fritidsledare till Kramfors fritidsgård
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Kramfors Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Kramfors
2026-02-20
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Kramfors fritidsgård är centralt belägen och riktar sig till ungdomar mellan 11-18 år med syfte att skapa en meningsfull fritid för målgruppen, både på och utanför fritidsgården. Vi söker nu dig som vill arbeta som fritidsledare hos oss.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I rollen som fritidsledare arbetar du tillsammans med övriga fritidsledare i den öppna fritidsverksamheten med att skapa en meningsfull fritid för ungdomar. Du inspirerar och utmanar ungdomarna att förverkliga sina idéer och stöttar dem i deras intressen och till att vara delaktiga i verksamheten på fritidsgården. Du visar även på det utbud av aktiviteter som finns i Kramfors med omnejd. Förutom att jobba i den öppna verksamheten ingår även att åka på utflykter och att arrangera lovaktiviteter.
I ditt arbete ingår att samverka med externa aktörer såsom skolor och andra verksamheter. Tillsammans med ungdomar och andra fritidsledare planerar och genomför du fritidsaktiviteter med särskilt fokus på öppen verksamhet, gruppverksamhet och uppsökande verksamhet. Du har ett naturligt coachande och främjande förhållningssätt och verkar för att stärka ungas delaktighet, inflytande och engagemang. En god och relationsskapande kontakt med vårdnadshavare, polis, socialtjänst och andra skyddsnät för ungdomar är en viktig del av ditt uppdrag.
I arbetet ingår även administrativa uppgifter samt hantering av sociala medier. Din arbetstid är schemalagd under dag, kväll- och helgtid och arbetet sker i vissa fall även utanför din ordinarie arbetsplats.Kvalifikationer
Vi söker utbildade fritidsledare eller dig som har en motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar, detta gäller även ideella engagemang. Du får gärna ha kunskaper kring normkritik, jämställdhet och delaktighet.
Vi ser det som positivt om du har erfarenhet och/eller kunskap kring coachning och motiverande samtal. Du trivs med att arbeta i en varierande och flexibel miljö där du behöver vara lösningsfokuserad och handlingskraftig.
Som person är du kreativ, entusiastisk, positiv, bekräftande, lyhörd och engagerad. Du är uppmuntrande gentemot ungdomars idéer och har det tålamod och driv som krävs för att stötta förverkligandet av dessa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav, är du flerspråkig ser vi detta som meriterande. B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307666". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429) Arbetsplats
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Kultur- och fritidschef
Patrik Asplund patrik.asplund@kramfors.se 0612-80 170 Jobbnummer
9754934