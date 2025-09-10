Fritidsledare till korttidstillsyn för skolungdom
Vill du ha ett viktigt och roligt uppdrag? Kom till oss och skapa en trygg och utvecklande skolvardag och fritid för våra ungdomar! Anpassad grundskola och Allhuset erbjuder verksamhet för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning - verksamheten präglas av glädje, kreativitet och nära arbete med våra ungdomar. Verksamheten växer och vi söker en fritidsledare som är redo för nya utmaningar och vill bli en del av vårt härliga team!
Verksamheterna ligger centralt på Lidingö i Bodal och Högsätra. På korttidstillsynen är vi ett team med fem fritidsledare och socialpedagoger. Vi har 14 inskrivna ungdomar som spenderar sina eftermiddagar hos oss samt hela lovdagar och vissa kvällar och lördagar. På Anpassad grundskola i Bodal har vi i dagsläget 44 elever.
Vår verksamhet syftar till att främja våra barn och ungdomars livsvillkor och stötta dem till att utveckla sin självständighet och delaktighet i samhället. För att verksamheten ska hålla hög kvalité och vara en lärande organisation ser vi fortbildning och kompetensutveckling som en viktig insats för vår personal. Vi arbetar löpande med kollegial handledning, uppföljningar och systematiskt kvalitetsarbete.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Större delen av arbetet (70%) är förlagd till korttidstillsynen. Under tillsynen kommer du stötta ungdomarna i att delta i aktiviteter och vardagliga göromål. Vi arbetar individanpassat och på uppdrag av socialtjänsten. Du kommer ha kontakmannaskapsansvar för 3-4 ungdomar och därmed ha ansvar för att föra social dokumentation. Vi skriver genomförandeplaner och journalanteckningar i LifeCare.
Du kommer att ha en viktig roll att tillsammans med dina kollegor planera och genomföra aktiviteter med inslag av kreativitet, fysisk aktivitet och social interaktion. Vi ser dig som en viktig del i en helhet som arbetar för att alla elever ska utvecklas och må bra. Grundläggande principer och metod i vårt arbete är lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
En del av arbetet (30%) är förlagd till förmiddagar på Anpassad grundskola. Din roll är på många sätt densamma som inom tillsynen, du ska tillsammans med elevassistent, mentor och lärare bidra till en trygg och tillgänglig lärmiljö. Du kommer att arbeta med olika elever i olika klasser- kärnan i uppdraget är att med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik i samverkan med kollegor skapa en miljö med plats för glädje, trygghet och lärande.Kvalifikationer
Vi tror på personal som brinner för sitt uppdrag och som vill bidra med sin kompetens och erfarenhet. Du är utbildad fritidsledare eller motsvarande. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från arbete inom korttidstillsyn, anpassad grundskola eller liknande verksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning.
Vidare är du engagerad, lösningsfokuserad och trygg i din yrkesroll. Du har ett lågaffektivt förhållningssätt och skapar goda relationer med kollegor, elever och föräldrar.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
