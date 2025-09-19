Fritidsledare till Huddinge kommun (Deltid)
2025-09-19
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Vårby bibliotek med Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av stipendier och priser inom idrott och kultur.
Om arbetet
Just nu söker vi tre engagerade fritidsledare till våra fritidsgårdar - en del av Kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsverksamheter i Huddinge kommun.
Här ska alla besökare känna sig välkomna, sedda och trygga. Vår verksamhet bygger på ungdomarnas behov och önskemål och syftar till att främja personlig utveckling genom meningsfulla aktiviteter, relationsskapande och stöd i att hitta och utveckla sina intressen och livsmål.
Vi arbetar nära andra fritidsgårdar i kommunen samt samarbetar med skolor, föreningar, socialtjänst och andra aktörer i ett brett nätverk för att skapa en trygg och positiv fritid för ungdomarna.
Verksamheten bedrivs på eftermiddagar och kvällar och arbetstid är 20 timmar per vecka. Tjänsten innebär arbete 3-4 kvällar per vecka samt lördagar från och med september 2025.
Flexibilitet är viktigt då arbetet vid behov även kan förläggas till andra fritidsgårdar inom kommunen, främst i Visättra eller Flemingsberg (Grantorp fritidsgård).
Som fritidsledare är ditt kärnuppdrag att främja ungas utveckling och lärande. Du arbetar aktivt med inkludering och delaktighet och stimulerar till ökad ungdomsdemokrati i verksamheten. Tillsammans med kollegorna bidrar du till en verksamhetsutveckling och större mångfald av strukturerade aktiviteter samt etablerar god samverkan med olika aktörer liksom skolan, socialtjänsten, föreningar och andra. Du bidrar även till god teamkänsla i gruppen. Självklart arbetar du med Barnkonventionen som ledstjärna.
Om dig
Kvalifikationskrav:
• Relevant utbildning för tjänsten tex fritidsledare, socialpedagog eller motsvarande.
• Dokumenterad erfarenhet av främjande arbete riktat mot målgruppen 13-16 år.
• Förmåga att kunna hantera och lösa situationer och problem som kan uppstå i den dagliga verksamheten.
• Förmåga att kunna skapa goda relationer till ungdomar och vårdnadshavare.
• Mycket god samarbetsförmåga och lyhördhet, lätt att skapa nätverk.
• Lätt för att ta initiativ och känna ansvar - gott självledarskap.
• Flexibel till att arbeta kvällstid och helger
Vi ser det som särskilt meriterande om du har:
• Goda kunskaper om utomhuspedagogik och erfarenhet av att leda grupper inom friluftsliv och utomhuspedagogik.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med musik och instrument inom fritidsverksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med skapande verksamhet, exempelvis film, konst mm.
Vi kommer att lägga stor vikt på personlighet. Provanställning kommer att tillämpas.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av enhetschef Milja Zeljic tel. 08-535 303 62
