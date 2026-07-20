Fritidsledare till Glasbruksskolan
Malmö kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Malmö
2026-07-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261629Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare planerar och genomför du aktiviteter på fritids tillsammans med dina kollegor i syfte att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande. Genom ditt arbete bidrar du till att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Du arbetar aktivt utifrån värdegrund och likabehandling samt utgår ifrån och har elevens förutsättningar och behov i fokus. Du kommer att tillhöra vårt arbetslag för åk 4 - 6 på fritids, samt vara resurs i klass i en årskurs 5. Du verkar för att skapa trygghet hos eleverna under skol- och fritidstid. En dag i veckan ansvarar du för rastverksamhet för mellanstadiets elever. På Glasbruksskolan strävar vi efter en god lärmiljön och ett inkluderande arbetssätt. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov! Kvalifikationer
Du som söker har en fritidledarutbildning, alternativt annan pedagogiskutbildning som bedöms likvärdig. Erfarenhet av att arbeta som fritidsledare och arbete med elever med NPF är meriterande. Som person har du förmåga att bidra till det pedagogiska arbetet på fritidshemmet med syfte att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande. Du arbetar utifrån elevernas behov och förutsättningar och utformar aktiviteter inom verksamhetens mål.
För dig är det självklart att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärka grupprelationer. Vidare arbetar du aktivt för verksamhetens värdegrund och likabehandling.
Om arbetsplatsen
Glasbruksskolan är en F-6 skola i Limhamn med hög lärarbehörighet och erfaren skolledning. Skolan invigdes 2016 och har 22 klasser och cirka 560 elever. Skolan ligger i en fantastisk miljö med närhet till Ribersborgstranden, som med dess unika natur av hav och stora grönområden ger möjligheter till varierande lärmiljöer. Vi har en god gemenskap som vi byggt upp genom en tro på medledarskap, där alla får och förväntas vara med och bidra till utvecklingen. Vi arbetar hela tiden med vårt pedagogiska utvecklingsarbete och huvudfokus i år är god undervisning och tillgänglig lärmiljö för alla elever inom alla våra verksamheter.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-10-01 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Hanna Westman hanna.westman@malmo.se +4640346980 Jobbnummer
10006468