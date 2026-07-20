Fritidsledare till fritidsgården
Vansbro kommun, Fritidsgården / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Vansbro Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Vansbro
2026-07-20
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Som fritidsledare i Vansbro kommun ingår du i ett engagerat team som brinner för att kommunens unga ska ha en aktiv, trygg och inkluderande fritid. Tillsammans erbjuder vi aktiviteter riktade till ungdomar och vi strävar efter att ungdomarna själva ska ha inflytande över verksamheten. Vi har en egen lokal i Allaktivitetshuset i centrala Dala-Järna där vi varje vecka bedriver öppen verksamhet. Utöver det satsar vi på att kunna erbjuda attraktiva lovaktiviteter så att alla ska känna att det finns något riktat till just dem.
Fritidsgården befinner sig nu i en spännande förändringsfas där vi fått medel för att bredda och utveckla den öppna ungdomsverksamheten för att stärka kvaliteten i arbetet och bättre möta de behov som finns idag.
1 plats(er).
Tillsammans skapar vi en kultur där utveckling, delaktighet, relationer och kommunikation är centrala för att bygga en framgångsrik och hållbar kommun. Vi tar ansvar för Vansbrobornas bästa!
Du kommer att
vara aktiv som personal under öppettider för verksamheten
delta i planering och genomförande av olika aktiviteter under öppettiderna
delta i den dagliga skötseln av lokalen såsom städning, förberedelser och iordningsställande
delta i planering och utveckling av verksamheten
gemensamt planera och genomföra aktiviteter under lov och ledigheter både inom vår verksamhet och i samarbeten med andra organisationer
vara aktiv i det organisationsöverskridande samarbetet som finns mellan Vansbro Kommun och Svenska Kyrkans familj- och ungdomsverksamhet
delta på fysisk trygghetsvandring under risktillfällen/riskkvällar inom kommunen
aktivt delta i det Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (ANDT) preventiva arbetet kring kommunens unga.
Du måste ha
B-körkort
grundläggande datakunskap och kunna hantera vanliga sociala medier
förmågan att aktivt delta i aktiviteter och arrangemang
simkunskaper motsvarande silverbojen.
Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.
Det är meriterande om du också har
fritidsledarutbildning eller motsvarande och/eller annan utbildning riktad mot fritid och/eller unga
erfarenhet av arbete som fritidsledare.
Vi vill att du
är engagerad och positiv
är relationsskapande
är självgående
är initiativtagande
är flexibel
har god samarbetsförmåga
har personlig mognad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Anställningen är på 40% till och med 20261231. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka din ansökan per post till adress; Vansbro kommun Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks.
Vi använder e-rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Insända ansökningar återsändes ej.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Här läser du mer om Lönestruktur i Vansbro kommun - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lonestruktur-i-vansbro-kommun.html)
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse., upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332548-2026-3". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vansbro Kommun
(org.nr 212000-2130)
786 31 VANSBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vansbro kommun, Fritidsgården Kontakt
Bibliotekschef
Johanna Astrén johanna.astren@vansbro.se 0281-75051 Jobbnummer
10006522