Fritidsledare till Älvdalens utbildningscentrum 75 %
2025-08-15
Välkommen hem - till jobbet. Älvdalens Utbildningscentrum söker en fritidsledare.
Plats: Älvdalens Utbildningscentrum med internatAnställningsform: Tillsvidare/Visstid (beroende på överenskommelse)Omfattning: 75 %Arbetstider: Mest kvällar - och var tredje helg
Vi är inte bara en gymnasieskola - vi är också någons hem under en viktig del av livet. På vårt internat bor elever från hela landet och ibland även utanför, och vi vet att det som händer utanför klassrummet många gånger är minst lika viktigt som lektionerna. Därför söker vi nu en fritidsledare som kan skapa trygghet, trivsel och gemenskap - samtidigt som skrattet aldrig är långt borta. Då fritidsteamet idag består av endast kvinnliga medarbetare och vi är övertygade om att mångfald är viktigt så ser vi gärna manliga sökanden till tjänsten.
Hos oss är internatet mer än bara boende - det är en plats där eleverna lever, växer och hittar vänner för livet.
Dina egenskaper
Som fritidsledare hos oss blir du en trygg vuxen och en kreativ igångsättare. Du är den som:
• Får alla att känna sig välkomna och inkluderade
• Har koll på både FIFA-turneringen och när det är dags att släcka lampan
• Kan lyssna när det behövs och skratta när det går
• Är en förebild som bidrar till en positiv och respektfull miljö
• Skapa och leda fritidsaktiviteter på kvällarna
• Vara tillgänglig och närvarande för eleverna
• Stödja och hantera praktiska situationer som uppstår i internatlivet
• Bidrar till skolans och internatets trivsel och trygghet
• Arbeta nära övrig personal för att säkerställa en god boendemiljö
Största delen av arbetet är på kvällstid och du arbetar var tredje helg. Perfekt för dig som gillar att vara pigg när andra börjar gäspa och vara ledig när köerna i mataffären är korta.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna i boendemiljö
• Ser det fina i människan framför dig
• Är trygg i dig själv
• Är bra på att möta unga människor
• Är lösningsfokuserad och kan hantera situationer med lugn och värme
• Har ett stort hjärta och gärna en hel del humor
• Trivs med att arbeta självständigt men också i team
• Har B-körkort
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt jobb där du gör skillnad varje dag
• Ett arbetslag som kombinerar proffsighet med skratt
• Möjlighet att forma aktiviteter och miljöer efter dina idéer
• En arbetsplats där relationer och gemenskap står i centrum
Meriterande
• Pedagogisk erfarenhet
• Socialpedagogutbildning
Hos oss möter du trevliga kollegor och elever samt en arbetsgivare som satsar på friskvård och kompetensutveckling. Vi är en välutrustad skola, med hög personaltäthet som även driver egen spetsutveckling. Älvdalens Utbildningscentrum AB (ÄUC) är ett friskolebolag som ägs av Region Dalarna, Älvdalens Kommun och branschföretag inom våra utbildningsområden. Verksamheten omfattar gymnasium inom skog, transport, anläggningsmaskiner och naturturism. Älvdalens Utbildningscentrum är beläget i närheten av Dalafjällen och Vasaloppsarenan och i trakten finns mycket goda möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske.
Provanställning tillämpas.
Sista ansökningsdag är den 7/9 2025, men skicka din ansökan på registrator@alvdalen.com
så snart som möjligt då rekryteringsprocessen pågår löpande.
Enligt överenskommelse.
Enligt överenskommelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med en ansökan!
Är du intresserad att höra mer om tjänsten, tveka inte att höra av dig.
PS. Vi lovar att det här är ett jobb där du aldrig behöver fundera på om du gjort nytta när dagen är slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: registrator@alvdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange referens: ÄUC 10/25".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älvdalens Utbildningscentrum AB
(org.nr 556775-9120), https://www.alvdalen.com/
796 22 ÄLVDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Älvdalens Utbildningscentrum AB Kontakt
Intendent
Jessica Skottheim 0251-597005 Jobbnummer
9459517