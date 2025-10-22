Fritidsledare till aktivitetscentret på Eleonoraskolan (deltid)
2025-10-22
Kultur- och fritidsförvaltningen gör Botkyrka friskare, starkare och mer kreativt! Vi ser till att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv med många olika fritidsaktiviteter att välja på i kommunen. Vi bidrar till levande och trygga livsmiljöer och gör det möjligt för Botkyrkabor att utveckla sina intressen. Med en meningsfull fritid mår människor bättre vilket stärker folkhälsan. Med drygt 200 medarbetare ansvarar vi för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker.
Verksamhetsområdet är en av tre verksamhetsområden i Kultur- och fritidsförvaltningen. Verksamheten ansvarar för frågor som gäller den öppna fritidsverksamheten årskurs 4 - 9. De öppna fritidsverksamheterna är kostnadsfria, öppna mötesplatser med syftet att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. I Botkyrka finns elva fritidsklubbar för barn i åldern årskurs 4 - 6 och åtta fritidsgårdar för unga årskurs 7 - 9. Fyra av fritidsklubbarna drivs av kommunen och de övriga drivs av fyra olika utförare från Botkyrkas civilsamhälle.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker två engagerade fritidsledare på deltid till aktivitetscentret på Eleonoraskolan, som öppnar portarna i januari 2026.
Här får du vara med och skapa en trygg, kreativ och inkluderande mötesplats där barn och unga kan utvecklas, känna delaktighet och framtidstro.
Som fritidsledare är du i direkt kontakt med barn och unga. Du planerar och leder meningsfulla aktiviteter som stärker självkänslan, uppmuntrar ansvarstagande och inspirerar till nya idéer. Du är en trygg och närvarande förebild som möter varje individ med respekt, nyfikenhet och ett inkluderande förhållningssätt. I rollen motiverar du barn och unga att vara aktiva på fritiden och lotsar dem till kultur-, idrotts- och andra fritidsaktiviteter som främjar gemenskap och delaktighet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- driva och utveckla aktiviteter utifrån barns och ungas idéer och behov
- initiera projekt som stärker delaktighet och gemenskap
- skapa trygga och inkluderande miljöer på aktivitetscentret
- bygga relationer och vara ett stöd i ungas personliga utveckling
- samverka med kollegor, skola, vårdnadshavare och föreningslivet
- delta i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.
Som fritidsledare blir du en viktig del av ett nytt team som tillsammans bygger upp och utvecklar aktivitetscentret.
Du får möjlighet att påverka hur vi skapar framtidens mötesplats för barn och unga i Botkyrka.
Verksamheten omfattar fritidsklubb för barn i åldern 10-12 år på dagtid samt fritidsgårdsverksamhet för ungdomar i åldern 12-16 år på kvällar och helger. Arbetet sker enligt ett rullande schema som inkluderar kvällar och helger.
Tjänsterna är deltidsanställningar med schemalagd arbetstid som planeras utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av Ung Fritid, en mötesplats för barn och unga där delaktighet, trygghet och kreativitet står i centrum. Tillsammans med enhetschef, arbetsledare och fyra fritidsledare utvecklar du aktivitetscentret på Eleonoraskolan.
Vi samarbetar tätt, delar erfarenheter och stöttar varandra i vardagen för att skapa en verksamhet som inspirerar och engagerar. Just nu befinner vi oss i en spännande förändringsresa där vi utvecklar arbetssätt, aktiviteter och samverkan med målet att ge barn och unga ännu större inflytande över sin fritid och skapa en starkare känsla av delaktighet.
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att växa i din roll och bidra till en meningsfull samhällsinsats. Du får utrymme att driva egna initiativ, utvecklas genom erfarenhetsutbyte och ta del av kommunens satsningar på kompetensutveckling. Botkyrka kommun erbjuder en arbetsplats präglad av mångfald, trygghet och starkt engagemang där vi tillsammans gör skillnad för barn och unga varje dag.
Du som söker till oss
Du har en examen på yrkesskole- eller högskolenivå inom pedagogik, socialpedagogik eller annan utbildningsinriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med barn och unga i åldern 10-16 år inom öppen fritidsverksamhet eller annan pedagogisk miljö.
Övriga krav:
- Erfarenhet av att arbeta som aktivitetsledare för barn och unga.
- Erfarenhet av att dokumentera och följa upp verksamhetens aktiviteter.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete i socialt och kulturellt mångfacetterade miljöer.
- Erfarenhet av pedagogiskt eller socialt arbete som stödjer ungas utveckling.
- Erfarenhet av att driva eller delta i projekt inom fritids- eller ungdomsverksamhet
I rollen som fritidsledare är din trygghet och stabilitet betydelsefull för att skapa en miljö där barn och unga känner sig sedda och respekterade. Du möter varje individ med lyhördhet och värme och bygger relationer som präglas av förtroende och delaktighet. Din förmåga att skapa trygghet och engagemang i gruppen gör dig till en viktig förebild i verksamheten.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha en god struktur i ditt arbete och kunna planera och prioritera utifrån verksamhetens behov. Du samarbetar prestigelöst med kollegor och ser värdet av att dela erfarenheter för att nå gemensamma mål. Din samarbetsinriktade och lösningsorienterade inställning gör att du hanterar både vardagliga situationer och oförutsedda händelser på ett professionellt och omtänksamt sätt.
För tjänster på Kultur- och fritidsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
