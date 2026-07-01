Fritidsledare till Aggerudsskolan
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan / Förskollärarjobb / Karlskoga Visa alla förskollärarjobb i Karlskoga
2026-07-01
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I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Aggerudsskolan är en del av skolförvaltningen och ligger i södra delen av Karlskoga. Vi har ca 400 elever på skolan och vi jobbar kollegialt på skolan med att utveckla undervisningen i våra klassrum och fritidshem.
Vi som jobbar på skolan är ett välfungerande och öppet team där var och en arbetar för trivsel och för att må bra tillsammans. "Jag har varit på många arbetsplatser men aldrig tidigare blivit välkomnad på ett så bra sätt som på Aggerudsskolan" (Lärare i fritidshem som började i jan 2024).
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du nyexaminerad lärare så ingår handledning av en mentor under ditt första år. Om du studerar till lärare finns det också goda förutsättningar att kombinera arbete med studier. Som lärare i Karlskoga kommuns skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli VFU-handledare eller förstelärare och vi tillämpar distribuerat ledarskap med ansvar för olika utvecklingsgrupper.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som fritidsledare på Aggerudsskolan kommer du verka för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin sociala- och kunskapsutveckling under hela sin skoldag. Här arbetar vi individanpassat och har alltid eleven i fokus.
Du kommer vara en del av vår fritidsverksamhet för eleverna 6-11 år, där samarbete, flexibilitet och höga ambitioner står i fokus. Som fritidsledare är det viktigt att du är en trygg och engagerad vuxen, som arbetar med elevens sociala utveckling där lek, rörelse, musik och fritt skapande är viktiga komponenter.
Du kommer även samarbeta med lärare och speciallärare, där ni tillsammans skapar bästa möjliga lärmiljö för eleverna under hela skoldagen och där Du arbetar mot grupp eller individ utifrån behov (pedagogiskt, socialt och alternativt medicinskt)
I dina arbetsuppgifter ingår:
• att planera, genomföra, följa upp och utvärdera lärandet i fritidshemmet, tillsammans i arbetslag
• att vara resurs i klasser under elevernas skoldag det innebär att du är aktiv och hjälper elev/elever, riktad till enskild eller grupp utifrån behov.
• att vara en del av rastverksamheten
• att vara en närvarande rastvärd
• att samarbeta med elevhälsoteam och skolledning
• föräldrakontakter
• att vara del av skolans värdegrundsarbete och aktivt arbeta med att förebygga kränkningar
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• att bidra till skolutvecklingKvalifikationer
Vi ser helst att du är utbildad fritidsledare. Meriterande är om du tidigare har arbetat med elever inom fritidsverksamhet, har erfarenhet av elever med behov av stöd (social eller kunskapsmässigt), samt erfarenhet av särskild undervisningsgrupp. Meriterande är även kunskaper inom IKT, rastverksamhet, trygghetsarbete eller idrott och hälsa.
För att lyckas i rollen som lärare i fritidshem hos oss behöver du ha engagemang för att skapa en meningsfull fritidsverksamhet för barnen. Du värdesätter och bidrar till ett gott samarbete genom flexibilitet och ett öppet förhållningssätt. Du är strukturerad och har förmågan att planera, organisera för elevernas vistelse och trivsel på fritidshemmet och i skolan.
Stor vikt läggs vid erfarenhet och personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-24 .
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Provanställning kan förekomma.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN 2026-00309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskoga Kommun
(org.nr 212000-1991)
Värmlandsvägen 23 (visa karta
)
691 83 KARLSKOGA Arbetsplats
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Kontakt
Sveriges lärare, expedition karlskoga@sverigeslarare.se 0586-621 27 Jobbnummer
9986305