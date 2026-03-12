Fritidsledare sökes till Brommas bästa mötesplats för unga!
Stockholms kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vi söker fyra utbildade och erfarna fritidsledare som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med de unga.
Fritidsverksamheten är en del av enheten för främjande och förebyggande insatser som ligger under Avdelning Socialtjänst och Fritid.
Enheten leds av en enhetschef och två gruppledare med totalt 23 medarbetare inom verksamheterna; Fritidsverksamhet/Ungdomens Hus, Fältverksamhet, Skolsociala team, medborgarkontor med samhällsvägledning, en metodutvecklare, en administratör samt upphandlad Ungdomsmottagning.
Vi finns lokaliserade i trivsamma lokaler i Bromma Blocks, i Ungdomens hus vid Islandstorget samt i Blackeberg med närhet till allmänna kommunikationer. Inom enheten arbetar vi intensivt med utveckling och nytänkande och har stort medborgarfokus. Samverkan är ett ledord inom enheten. Under sommaren flyttar en del av verksamheten in i nya lokaler i Mariehäll där vi kommer att starta en ny fritidsverksamhet samt ett nytt medborgarkontor.
Ungdomens Hus ligger centralt beläget vid Islandstorget och är en trygg, kreativ och inkluderande mötesplats för unga i åldern 13-17 år. Vi är medlemmar i KEKS-nätverket (Kvalitet och kompetens i samverkan) och jobbar efter Chartern (Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet.
Det centrala i vår verksamhet är att den bygger på ungas aktiva medverkan, och där ungdomars delaktighet är vårt motto.
På Ungdomens hus får ungdomar möjlighet att utveckla sina intressen, uttrycka sig själva och bygga gemenskap. Vi har för närvarande öppet 6 kvällar i veckan och erbjuder bl a café, projektkontor, dans, teater, workshops, läxläsning, LAN-dataspel, skapande, replokal och studios för både musik- och filmproduktion. Miljön är föränderlig och utformas av de ungas egna förslag och intressen.
Under Augusti 2026 kommer vi att öppna upp en ny mötesplats för unga, i Möjligheternas hus i Mariehäll. Då har du möjlighet att tillsammans med befintliga fritidsledare vara med och inreda och utveckla verksamheten. När den nya mötesplatsen står klar kommer fritidsledare att rotera mellan dem befintliga mötesplatserna.
Vi erbjuder
• En sammanhållen enhet med ett tydligt uppdrag och delaktighet.
• Ett meningsfullt uppdrag där du är med och bidrar till att stärka ungdomsverksamheten.
• Engagerade och kunniga kollegor som har driv och fokus på verksamhetens uppdrag.
• Subventionerad friskvård.
Din roll
Som fritidsledare hos oss kommer du att:
• Tillsammans med dina kollegor och ungdomarna skapa, leda och utveckla fritidsaktiviteter med fokus på ungdomarnas intressen.
• Aktivt bidra till ett inkluderande klimat där alla ungdomar känner sig välkomna och hörda.
• Vara en närvarande och trygg vuxen i ungdomarnas vardag.
• Stötta unga i deras intresse - oavsett om det handlar om att skapa ett projekt, kontakta en förening, stå på scen eller bara få prova på laga mat.
• Arbeta uppsökande och relationsskapande, både i Ungdomens Hus och i samverkan med skola, föreningsliv och andra aktörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig;
• Utbildad fritidsledare med brinnande intresse för ungdomsfrågor samt dokumenterad erfarenhet av arbete med ungdomar i öppna verksamheter.
• Har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att bygga relationer med ungdomar.
• Har medvetenhet och kunskap om normkritiskt och demokratiskt arbete.
• Är van att arbeta projektbaserat tillsammans med ungdomar.
• Är van med samverkan med myndighet, skola och polis
• Är självgående, initiativrik och trygg i att leda både grupper och individuella möten.
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande;
• Erfarenhet av arbete inom Stockholms stad
• Erfarenhet av KEKS-nätverkets arbetssätt och utbildningar, samt kunskap om Chartern
• Erfarenhet av arbete med ungdomars delaktighet och är insatt i hur ett projektkontor fungerar
• Erfarenhet av arbete med ungdomsråd
• Erfarenhet av ungdomsarbete med fokus på datorer och gaming
• B-KörkortPubliceringsdatum2026-03-12Övrig information
Arbetet är schemalagt under dag-, kväll- och helg. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För frågor om tjänsten; kontakta gruppledare Magnus Wide 08-50806189
Urval kan komma att ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Enheten för främjande och förebyggande Kontakt
Aydan Yüksel, Enhetschef 08-50806291 Jobbnummer
9794619