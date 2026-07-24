Fritidsledare med utvecklingsfokus
Stockholms kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Tillsammans formar vi en trygg och meningsfull fritid för barn och unga. Som fritidsledare hos oss bidrar du i arbetet genom att tillsammans med besökarna planera och genomföra fritidsaktiviteter på våra fritidsgårdar, parklekar och riktade mötesplatser.
Vi erbjuder
På Fritidsenheten Hässelby får du som medarbetare vara en del av ett engagerat team, bidra till verksamhetens utveckling och göra skillnad för barn och unga på riktigt. Du har möjlighet till handledning i arbetet och tillgång till ett nära och tillitsbaserat ledarskap.
Här kan du läsa mer om förmåner för dig som är anställd i Stockholm stad.
Din roll
Uppdraget innebär att utifrån ett främjande perspektiv ta tillvara besökarnas resurser och erbjuda
möjligheter för våra barn och unga att förverkliga sina idéer. Enhetens uppdrag är att utveckla arbetet med att både öka ungas delaktighet och det ungdomsproducerade utbudet av aktiviteter. KEKS läroplan är ett stöd i arbetet. Ungas egna projekt, kompetenser och intressen står i centrum. En stor del av verksamheten sker utomhus året runt. Alla verksamheter har stor fokus på rörelse, idrott och hälsa.
Dina vanligaste arbetsuppgifter består av:
Planera och genomföra aktiviteter inom området våldsprevention MVP fritid
Planera och genomföra lovverksamhet och olika arrangemang
Administrativt arbete, planering, samverkan och uppsökande verksamhet
Delta i lek och aktiviteter tillsammans med barnen när verksamheten har öppet
Sprida information om den öppna fritidsverksamheten, lotsa nya barn att ta del av
verksamhetens innehåll och arbeta uppsökande i samarbetsskolorna.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs det att du har:
Utbildning som fritidsledare alternativt fritidspedagog/lärare i fritidshem motsvarande två års studier eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande:
Erfarenhet av dokumentation i KEKS
Erfarenhet av arbete på öppen mötesplats
Vi söker dig som har ett genuint intresse för barn och ungas fritid och som drivs av att stärka barn och unga i deras utveckling genom det informella lärandet. Du är initiativtagande och har förmåga att vara flexibel i din roll utan rädsla för att göra bort dig, exempelvis genom lek under aktiviteter. Du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2026-07-24Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. För urvalsprocessen är det viktigt att det tydligt framgår i ditt CV vilka yrkesroller du haft, hos vilken arbetsgivare samt under vilken tidsperiod anställningen varat. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Innan anställning blir aktuell kommer registerutdrag begäras in.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22, 2 trappor (visa karta
)
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Kontakt
Enhetschef
Karin Elfving Karin.elfving@stockholm.se 08-50804312 Jobbnummer
10011189