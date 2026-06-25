Fritidsledare med samordningsansvar
Vindelns kommun, Sektor kommunal utveckling / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Vindeln Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Vindeln
2026-06-25
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TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en fritidsledare med samordningsansvar till fritidsenheten. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som fritidsledare med samordningsansvar har du en nyckelroll i att utveckla och driva ungdomsverksamheten i Vindelns kommun. Du arbetar nära fritidschef och ansvarar för drift, planering och samordning. Du håller ihop helheten och säkerställer en fungerande samverkan mellan skola, fritidsgård och civilsamhälle.
En viktig del av uppdraget är att inspirera ungdomar till en aktiv och meningsfull fritid. Du skapar förutsättningar för ungas delaktighet genom att bygga förtroendefulla relationer. Med ett coachande förhållningssätt stöttar du ungdomars idéer, projekt och personliga utveckling.
I denna roll växlar du mellan operativa och administrativa uppgifter. Samverkan är en central del av uppdraget där du arbetar med skola, socialtjänst, polis och föreningsliv för att skapa trygga och meningsfulla miljöer.
En del av tjänsten är förlagd till Renforsskolan, där du bland annat arbetar med rastaktiviteter och temaveckor i samverkan med skolans personal. Du deltar även i forum som trygghetsteam och elevstyrelse.
Kvälls- och helgarbete ingår i tjänsten och vid skollov innebär det ökad arbetstid på kvällstid.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med relevant inriktning, exempelvis barn- och fritidsprogrammet. Eftergymnasial utbildning med inriktning mot arbete med unga, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande är meriterande.
Det är positivt om du har erfarenhet av arbete med ungdomar samt av samverkan med skola, föreningsliv eller andra samhällsaktörer. Erfarenhet av ideellt engagemang är också meriterande.
För att lyckas i rollen är du engagerad, relationsskapande och initiativrik, med ett starkt intresse för ungdomars livsvillkor och utveckling. Du är positiv och lösningsorienterad, och har en förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Du är trygg och stabil med god självinsikt, vilket gör att du agerar professionellt i mötet med andra. Du har förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar ditt arbetssätt och din kommunikation för att skapa delaktighet och inkludering.
Rollen ställer krav på att du kan ta ansvar, strukturera och hålla ihop helheter. Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra aktörer. Arbetet är varierande, vilket ställer krav på flexibilitet. Du har god förmåga att prioritera och anpassa dig efter förändrade förutsättningar.
DIN NYA ARBETSPLATS
Ungdomsverksamheten är en del av fritidsenheten, som även omfattar simhallen, kommunens fritidsanläggningar och övriga frågor som rör fritids- och föreningsliv. Du utgår från Fritidscentrum där fritidsgården är belägen och fritidsenheten har sina kontor.
Ungdomsverksamheten strävar efter att skapa en trygg och samtidigt meningsfull fritid för våra ungdomar. Vi uppmanar våra ungdomar till att delta i planerade men även spontana aktiviteter och strävar efter att de ska känna sig hörda och sedda oavsett var vi befinner oss, på skolan såväl som på fritidsgården.
KRAV
B-körkort
För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma – för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret – precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 70%
Tillträde: 2026-08-15 eller enligt överenskommelse
Urval: Urval kommer påbörjas under v 33.
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns Kommun
(org.nr 212000-2544), https://www.vindeln.se/?id=1057
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
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922 31 VINDELN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindelns kommun, Sektor Kommunal utveckling Kontakt
Åsa Forsell, Kommunal ost.vasterbotten@kommunal.se 0933-14047 Jobbnummer
9979068