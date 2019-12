Fritidsledare med musik och eventansvar - Danderyds kommun, Ungt fokus - Musikerjobb i Danderyd

Prenumerera på nya jobb hos Danderyds kommun, Ungt fokus

Danderyds kommun, Ungt fokus / Musikerjobb / Danderyd2019-12-25Välkommen till Danderyds kommun! Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Vi är ca 1750 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision. Vill du vara med på vår resa?Fribergagården har som mål att bli Stockholms mest levande mötesplats för ungdomar och ska under våren ändra inriktning till ett kultur och aktivitetshus. Fokus är självklart på ungdomsdelaktighet men samtidigt att hela tiden jobba med verksamheter som verktyg. Därför söker vi dig som besitter erfarenhet i studioverksamhet och event. Till din hjälp har du en ambitiös och erfaren gruppfritidsledare och fritidsgårdsföreståndare som vill nå nästa nivå.Fribergagården har stora och bra lokaler med kreativa studios - Red end studios, gympahall och styrketräningsrum. Tillsammans med kommunens andra ungdomsmötesplatser, högstadieskolor samt andra verksamheter arrangerar vi bland annat större musik- och idrottsevent. Vi ser därför att du som sökande är med och driver och utvecklar dessa event.2019-12-25Vad blir mina uppgifter?Som fritidsledare med musik och eventansvar, arbetar du mobiliserande för att hitta och inkludera ungdomar 13-18 år i ditt arbete med aktiviteter och projekt. Ditt främsta mål blir att möta ungdomars idéer och behov för att hjälpa dem utveckla och förverkliga sina visioner i "Red end studios".Det framtida kultur och aktivitetshus drivs av 5-6 fritidsledare med öppet på kvällar och helger. Huvuduppdraget är erbjuda aktiviteter och möten i prestationsfri miljö. Arbetsplatsen är navet i kommunens ungdomsarbete med tydligt uppdrag för samverkan.Du skall genom dina verksamhetsidéer erbjuda upplevelser, du skall kunna vägleda unga och ge unga en demokratisk grund att stå på och bygga sina liv kring.Vi söker dig med dokumenterad framgång i ungdomsarbete. Du har en fritidsledarutbildning eller annan adekvat utbildning som passar för uppdraget.Du har ett brinnande intresse för att lära och vara med att utveckla och förädla vår verksamhet "Red end studios" genom ett främjande ungdomsperspektiv.Du har erfarenhet av ungdomsarbete, projektarbete riktat mot målgruppen unga med resultatuppföljning och dokumentation.Vi ser gärna att du har kunskap inom musik, replokalsverksamhet, Studio.Du är initiativtagande, en god lyssnare, kommunikativ samt gillar att samarbeta med andra och gillar frihet under ansvar.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig mognad och lämplighet.ÖVRIGTDanderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald och eftersträvar därför en jämn könsfördelning.Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Schemalagd arbetstid kvälls- och helgtid. I genomsnitt 1- 2 kvällar per vecka Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2020-01-26 provanställning kan komma att tillämpas.MånadslönSista dag att ansöka är 2020-01-25Danderyds kommun, Ungt fokus5019276