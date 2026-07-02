Fritidsledare med kulturprofil till Mejeriet UNG
Västerviks kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Västervik Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Västervik
2026-07-02
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Kulturenheten, Mejeriet UNG
Vill du vara med och skapa en meningsfull, kreativ och trygg fritid för unga?
Mejeriet UNG är en etablerad mötesplats för ungdomar mellan 13 och 19 år i centrala Västervik. Här får unga möjlighet att mötas, utveckla sina intressen, genomföra egna idéer och vara en del av en trygg gemenskap. Verksamheten drivs av ett engagerat och erfaret team som tillsammans skapar en levande och inkluderande mötesplats.
Nu söker vi en fritidsledare på 50 % som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som fritidsledare på Mejeriet UNG är du en närvarande och trygg vuxen som bygger relationer med ungdomar och bidrar till att skapa en positiv och inkluderande miljö.
Tillsammans med kollegor och ungdomar planerar, genomför och utvecklar du aktiviteter utifrån ungas behov, idéer och intressen. Du uppmuntrar delaktighet och hjälper ungdomar att förverkliga egna initiativ och projekt.
I tjänsten ingår även:
• arbete i Mejeriets kaféverksamhet
• bemötande och service till besökare och hyresgäster i huset
• samverkan med föreningsliv och andra aktörer som arbetar för och med unga
• medverkan i kommunikation och sociala medier
Vi söker gärna dig som vill använda kultur som verktyg i arbetet med unga. Genom att skapa möten mellan ungdomsverksamheten och kulturhusets övriga verksamheter kan du bidra till att utveckla nya aktiviteter, projekt och arrangemang där unga får möjlighet att uttrycka sig, skapa och växa.
Hos oss blir du en del av ett kreativt, engagerat och professionellt team där ungdomarnas delaktighet står i centrum. Du får möjlighet att utveckla egna idéer, påverka verksamheten och vara med och göra skillnad i ungas vardag.
Din kompetens
Vi ser gärna att du har fritidsledarutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Erfarenhet av arbete med ungdomar är meriterande.
Om du ännu inte har fritidsledarutbildning men har rätt erfarenheter och personliga egenskaper är du ändå välkommen att söka. För rätt person finns möjlighet att kombinera tjänsten med fritidsledarutbildning på distans hos extern utbildningsanordnare.
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för unga och deras utveckling. Du är initiativrik, relationsskapande och trygg i mötet med människor. Du trivs med att samarbeta men kan också ta eget ansvar och driva aktiviteter framåt.
Du får gärna ha erfarenhet av eller intresse för exempelvis musik, scenkonst, dans, film, media, konst, arrangemang eller annat kreativt skapande.
Vi ser också positivt på erfarenheter inom rörelse, friluftsliv eller alternativa idrotter som kan bidra till ett brett och varierat aktivitetsutbud för våra ungdomar.
Vi tror att olika erfarenheter, perspektiv och språkkunskaper stärker verksamheten och välkomnar därför sökande med varierande bakgrunder och livserfarenheter. Har du kunskaper i fler språk än svenska och engelska är även detta meriterande.Övrig information
Anställningen omfattas av registerkontroll. Du behöver uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning kan ske.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Besök även den här länken för mer information: https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Intervjuer sker löpande, så vänta inte utan skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 49-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
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593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Mårten Öhrling, verksamhetschef Fritidsgårdarna marten.ohrling@vastervik.se 010-355 40 49 Jobbnummer
9988906