Fritidsledare i estetiska uttrycksformer till Fritid Järva

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Järva? Nu söker vi en driven och engagerad fritidsledare till Fritid Järva.
Välkommen till oss
Inom avdelningen för främjande och förebyggande insatser finns bland annat område fritid. Området är indelat i två enheter som består utav fritids- och ungdomsgårdar, parklekar, korttidstillsyn inom LSS samt en HBTQI-verksamhet. Området driver även lovverksamhet, familjebussar och ett ESF-projekt. Samt att vi har ett samverkans- och uppföljningsuppdrag med entreprenaddrivna fritidsverksamheter. Hos oss arbetar ungefär 65 medarbetare där majoriteten är fritidsledare. Ledningen består av en områdeschef, två enhetschefer samt ett flertal samordnare och gruppledare.
Område Fritid står inför en spännande höst och för att ta nästa steg i vårt utvecklingsarbete söker vi en engagerad fritidsledare med kunskap och erfarenhet i estetiska uttrycksformer som vill vara med och göra skillnad - är det du?
Vi erbjuder
Området erbjuder en bred palett av verksamheter och vi arbetar för att skapa attraktiva och kvalitativa fritidsaktiviteter för barn och unga, i åldrarna 10-15 år. Vi har en stark ambition att erbjuda trygga mötesplatser där alla känner sig välkomna och kan delta på sina egna villkor.
Här får du arbeta i en attraktiv och dynamisk arbetsmiljö där vi värdesätter våra medarbetares mångfald, kompetens och unika intressen. Vi tror att våra anställda är vår största tillgång, och därför erbjuder vi flera förmåner för att du ska trivas och må bra i ditt arbete.
Din roll
Som fritidsledare hos oss blir du en inspiratör och möjliggörare för barn och ungdomar. Du utmanar dem att förverkliga sina idéer och stöttar deras delaktighet i att skapa en meningsfull fritid. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du ett attraktivt och varierat verksamhetsinnehåll, alltid i dialog med målgruppen. Ditt arbete innefattar även att planera och genomföra fritidsaktiviteter, med särskilt fokus på öppen verksamhet, samt samverka med externa aktörer såsom skolor och föreningar.
I denna roll kommer du dessutom att vara ansvarig för den estetiska inriktningen och förväntas driva dans, teater- och kulturrelaterade projekt, organisera workshops och skapa en engagerande miljö som uppmuntrar hög delaktighet från målgruppen.
Din huvudsakliga placering kommer att vara på Kista ungdomsgård, men du förväntas också samarbeta med och vid behov arbeta på andra verksamheter inom enheten och området. Arbetet som fritidsledare följer ett treveckorsschema som inkluderar tjänstgöring under kvällar och helger, vilket gör att vi kan möta ungdomarna när de bäst behöver oss.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Fritidsledarutbildning liknande eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med barn och unga i åldrarna 10-15 år.
Aktuell erfarenhet av arbete i projektform
Kunskap och kompetens inom estetiska uttrycksformer - teater, dans, bildskapande etc.
Kunskap inom jämställdhets-, genus-, normkritik- och HBTQi-frågor.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att driva samverkan med föreningsliv och civilsamhälle.
Erfarenhet av att arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande.
Erfarenhet av friluftsliv, naturbruk och odling.
Vi söker en kreativ, lösningsfokuserad och kommunikativ fritidsledare som är aktiv i sitt dagliga arbete. Du är självgående och van att driva och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Kunskap och ett genuint intresse för estetiska uttrycksformer som teater, dans och kultur är avgörande, eftersom du kommer att vara en del i att leda utvecklingen av ungdomsgårdarnas nya satsning inom området.
Vårt arbete kretsar kring barnens och ungdomarnas bästa - vi vill ge dem en meningsfull fritid och stödja deras resa till att bli självständiga vuxna individer. Därför är det viktigt att du har ett moget och coachande förhållningssätt, en förmåga att se världen ur ungdomarnas perspektiv och en vilja att stärka deras delaktighet, inflytande och samhällsengagemang.Publiceringsdatum2025-10-09Övrig information
Innan anställning blir aktuell kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
I denna rekrytering ingår det också tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
