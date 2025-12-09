Fritidsledare Huddinge Ungdom - behovsanställning eftermiddagar/kvällar
2025-12-09
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Vårby bibliotek med Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av stipendier och priser inom idrott och kultur.
Är du en engagerad och kreativ person som brinner för att arbeta med ungdomar? Har du möjlighet att jobba ca 1-2 eftermiddagar/kvällar per vecka? Då kan du vara den vi söker till våra fritidsgårdar!
Om fritidsgårdarna
Våra fritidsgårdarna drivs i öppen form, för ungdomar som går i högstadiet. Här kan de träffas på en säker plats med inbjudande hängytor och trygga vuxna. Aktiviteter som erbjuds är pingis, biljard, tv-spel, spel, pyssel, bakning, café, sporthall, quiz, musikstudio, poddstudio, scen och ateljé för skapande m.m.
Glömsta fritidsgård ligger i Glömstaskolan och Segeltorp fritidsgård ligger i Segeltorpsskolan. Medarbetarna från båda fritidsgårdarna jobbar nära ihop, som en utvidgad personalgrupp kring bemanning och planering/möten. Enhetschefen ansvarar även för Rådsparkens djurparklek och Mobila fritidsledare under skollov.
Om arbetet
I din roll som timanställd fritidsledare, hjälper du oss att stärka upp fritidsgårdsverksamheterna vid behov. Du är delaktig i att planera och genomföra aktiviteter i verksamhet, bemöta och involvera ungdomar i aktiviteter, se till att fritidsgården är inbjudande och attraktiv för våra besökare. Utöver det, förväntas du anmäla din tillgänglighet för pass, hålla dig uppdaterad via veckomail, samt delta vid möten/utbildningar som arbetsgivaren kallar till.
Arbetstid eftermiddagspass måndag-torsdag kl. 14:00 - 17:30, fredag kl. 13:30-17:30 samt kvällspass onsdag, fredag och udda lördag kl. 17:30-21:30. Möjlighet kan även finnas, att jobba på någon av de andra fritidsgårdarna inom Huddinge Ungdom.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet av att jobba med målgruppen 13-16 år. Gärna som fritidsledare, socialpedagog eller motsvarande.
• Gott självledarskap och hög ansvarskänsla, med förmåga att kunna hantera och lösa situationer/problem som kan uppstå i den dagliga verksamheten.
• Mycket god samarbetsförmåga och lyhördhet, som har lätt att skapa goda relationer med ungdomar och kollegor.
• Flexibel och tillgänglig till att arbeta 1-2 pass/vecka eftermiddagar och kvällar, under skolterminerna.
• Mycket goda språkkunskaper i svenska i både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av MVP-fritid, ungdomsdemokrati, HBTQI , funkisvariationer.
• Erfarenhet av Officepaketet, Canva, Ungdomsappen och sociala medier som arbetsverktyg.
• Kunskap inom något av dessa områden; musik, studioteknik, instrument, drama, sport, konst, eller kultur.
• B-körkort.
Som person förväntar vi oss att du är en bra teamspelare, en trygg vuxen samt har en positiv inställning till livet och människor du möter. För att passa i rollen hos oss, så krävs det att du har god egen initiativförmåga, ett framåtdriv och vana av att jobba med ungdomar. Du är mån om att jobba främjande och låta ungdomar komma till tals, utvecklas samt tillvarata deras intressen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god kompetens/kemi i förhållande till övriga arbetslaget.
För att erbjuda en trygg miljö för de ungdomar som besöker oss, kommer vi före anställning erbjuds, att begära in ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Se länk för beställning; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
UpplysningarVid frågor om tjänsten, kontakta Vendela Wulff, vendela.wulff@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
