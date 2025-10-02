Fritidsledare åk f-3 till Hermodsdalsskolan
Ref: 20252313 Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med i arbetet för varje elevs bästa skola och tillhöra en driven skola med eleven i fokus? Då är vi skolan för dig!
Nu rekryterar Hermodsdalsskolan en (1) fritidsledare till lågstadiet. Vi söker dig som, tillsammans med skolans övriga personal och skolledning, vill arbeta för att skapa en trygg miljö - både under skoltid och på fritidshemmet.
På Hermodsdalsskolan har vi ett elevnära ledarskap med relationer i fokus. Som fritidsledare samverkar du med både skola och fritids och verkar för att skapa trygghet hos eleverna. Du har ett nära samarbete med mentorer, elevassistenter och kuratorer.
Du planerar och genomför aktiviteter med fokus på värdegrund och utgår från elevens förutsättningar och behov. Genom ditt arbete bidrar du till att erbjuda eleverna en meningsfull skoldag, främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Du ansvarar för lågstadiets rastaktiviteter under skoldagen och arbetar på fritidshemmet på eftermiddagen.Kvalifikationer
Du som söker har en fritidsledarutbildning, alternativt annan relevant pedagogisk utbildning som bedöms likvärdig. Har du erfarenhet av att arbeta som fritidsledare, särskilt inom skola, är det meriterande.
Som person har du förmåga att leda, inspirera, skapa goda relationer och motivera elever, samt lätt för att samarbeta med övriga kollegor. Du är driven, gillar att prova nya idéer och har förmågan att lyssna in elevernas intressen när du planerar dina aktiviteter - men kan också utmana dem att testa nya.
Om arbetsplatsen
Hermodsdalsskolan är en F-9-skola med både grundskola och anpassad grundskola. På grundskolan går det 510 elever. Vi arbetar med nära relationer till såväl elever som vårdnadshavare och genom regelbundna resultatdialoger anpassar vi undervisningen till varje elev. Kännetecknande för oss är grundsynen att alla elever kan och ska lyckas. Vi analyserar, följer upp och utvärderar varje elevs utveckling. Om något inte fungerar gör vi om för att eleven ska lyckas. Detta innebär en verksamhet i konstant förändring och du behöver trivas i såväl ett högt tempo som snabba förändringar kopplat till varje enskild elevs behov. Vi står för ett elevnära skolledarskap som bland annat blir synligt genom de verksamhetsrundor skolledningen går och i de elevintervjuer vi genomför. Hermodsdalsskolans fritidsverksamhet har ca 110 elever och präglas av en god pedagogisk miljö som låter elevernas intresse och nyfikenhet stå i centrum.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överrenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
