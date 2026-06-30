Fritidsledare
Ystad kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Ystad Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Ystad
2026-06-30
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
I Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde ingår Klostret i Ystad, Ystads konstmuseum, Ystads bibliotek, Ungdomens Hus, Kulturskolan, Ystad Arena Bad och hallar, Nybrostrandsbadet, och idrottsanläggningar samt en nära kontakt med föreningslivet. Här jobbar cirka 100 medarbetare för att skapa goda förutsättningar för en stimulerande och aktiv fritid och ett givande, berikande kulturliv för Ystads invånare.
Det centrala för Ungdomens Hus är den öppna verksamheten som bedrivs året runt i omfattande utsträckning. Genom att bedriva öppen verksamhet, som en naturlig mötesplats, ges möjlighet till informella och vardagliga möten mellan unga besökare och vuxna. I den öppna verksamheten kan ungdomar med olika livsstil, bakgrund, kön och härkomst mötas i öppna och frivilliga möten som grundar sig i ett lösningsfokuserat synsätt och bemötande där arbetsformen är "Ung i fokus".
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som anställd i den öppna fritidsverksamheten är du till för de unga i Ystads Kommun och bidrar till att de har en meningsfull och aktiv fritid. Fritidsledaren har som uppgift att fånga upp ungdomars idéer samt väcka intresse för olika fritidsaktiviteter.
Du ska driva och leda utvecklingsfrågor med fokus på barn och unga inom fritidsområdet efter de trender som finns i samhället, genom nyskapande men även se till traditioner inom området. Du initierar, planerar och genomför aktiviteter och evenemang för eller tillsammans med de unga. Du samverkar med personalen inom verksamheten, andra kommunala verksamheter och föreningsliv.
Du ingår i ett team där ni tillsammans planerar, samordnar och analyserar arbetet för utveckling av barn och ungas fritid. Du ska driva egna projekt och samordna de projekt som pågår och som händer inom den öppna fritidsverksamheten, där du också kommer arbeta med marknadsföring av verksamheten, dess anda och gemensamhetsprofil som är övergripande för hela Den öppna Fritidsverksamheten.
Du ska jobba nära de ungdomar som finns i verksamheten, du ska även verka för att fånga upp ungas önskemål och behov på andra arenor där ungdomar kan tänkas vistas. Du initierar, planerar och genomför prova på tillfällen, gruppverksamheter och fritidsaktiviteter även tillsammans med andra aktörer, organisationer och föreningar inom kommunen. Du har förmågan att möta ungdomar på ett lösningsfokuserat sätt och genom lek, spel, övningar eller kurser gör vi tillsammans, i stor gemenskap, de ungas fritid till en rik upplevelse.Kvalifikationer
Du är utbildad Fritidsledare eller har motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig eller relevant för arbetsrollen. Du har också en bred dokumenterad erfarenhet inom fritidsgård och/eller ungdomhus.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ordningsam och strukturerad då tjänsten även omfattar ansvar för såväl byggnad och lokaler som för inventarier och teknisk utrustning.
Vi förutsätter att du har en god språklig förmåga och kan uttrycka dig både verbalt och i text, gärna i kombination med bild/film på vår Facebook, Instagram och andra sociala medier som ligger inom ditt ansvar att uppdatera och utveckla. Du har kunskaper inom olika bildprogram och viss layoutvana då vi gör våra trycksaker själva. Du har en hög grad av självständighet då det förutsätts att du kan planera ditt arbete själv. Du är trygg i dig själv och har hög social kompetens och är beredd att se utmaningar inom nya områden.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för denna roll då delar av tjänsten har fokus på utveckling av nya ungdomskulturer, samverkan med nya kultur- och fritidsaktörer samt projektledning för att möta verksamhetens framtida utvecklingsområden.
Våra verksamheter är tobaksfria och vi förutsätter därför att du är tobaksfri under arbetstid.
Tidigare arbete med ungdomar är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av en uppsökande verksamhet. Du ska ha lätt för att ta och få kontakt med barn och ungdomar.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-28 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Tjänstgöring flera kvällar men också dagtidsarbete.
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181), https://ystad.se/ungdomenshus
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Ystad 0104427971 Jobbnummer
9985120