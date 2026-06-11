Fritidsledare
Västerviks kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Västervik Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Västervik
2026-06-11
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Östra Ringskolan, Gamleby
Vi söker nu en fritidsledare till Östra Ringskolan.Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som fritidsledare på Östra Ringskolan arbetar du med elevernas sociala vardag med fokus på roliga och inkluderande rastaktiviteter tillsammans med våra heltidsmentorer. Ni kommer att ha ett tätt samarbete kring våra elevers skolvardag där ni tillsammans planerar aktiviteter för och med eleverna och skapar en trygg plats i skolans gemensamma utrymmen. Du ansvarar även för skolans cafeteria.
Du leder arbetet med skol IF och finns med kring bland annat idrott- och friluftsaktiviteter samt schemabrytande dagar. Du kommer att vara till stor del drivande i avslutningar och kringarrangemang.
Du kommer att fungera som en nyckelperson i skolans verksamhet. Du är en viktig vuxen som står upp för skolans värdegrund och våra gemensamma rutiner och en god förebild för våra elever.
Tjänsten är en uppehållstjänst.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad fritidsledare. Vi ser det som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet som fritidsledare alternativt tidigare arbete med ungdomar (exempelvis inom förening). Om du har B-körkort så är även detta meriterande.
Du har god förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är flexibel och har god känsla för vad som är prioriterat. Du har lätt för att förstå ungdomar och kan sätta dig in i deras situation samtidigt som du är den vuxna. Du tycker om att leda, är arbetsvillig och tar tag i saker som behöver göras. Du gillar utmaningar och att arbeta med ungdomar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Provanställning kan komma att bli aktuellt för tjänsten.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Besök även den här länken för mer information: https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 106-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Kommunal Kommunal vastervik.sydost@kommunal.se 010-355 40 94 Jobbnummer
9960389