Fritidsledare
Falköpings kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Falköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Falköping
2026-06-09
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Du kommer att ingå i ett fantastiskt team på Verksamhet ungdom som brinner för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor och göra förändring på riktigt. Du blir en del av Kultur och fritidsförvaltningen – förvaltningen med det stora hjärtat och hög tillit till sina medarbetare.
Hos oss får du chansen att främja allt det fantastiska som finns hos våra barn och unga. Arbetet är varierande, kreativt och nytänkande. Här får du stort handlingsutrymme att forma och utveckla din tjänst tillsammans med verksamheten, barn och unga. Välkommen med din ansökan till en ungdomsverksamhet som är i framkant och ständigt utvecklas!
Vad kan vi erbjuda dig?
Uppdraget innebär att bedriva kvalitativ ungdomsverksamhet samt områdesbaserat arbete i Falköpings kommun.
Du förväntas medverka och bidra till kommunens samlade arbete med trygghetsfrågor för barn och unga samt arbetet med barn och ungas uppväxtvillkor. Du ska bidra till att utveckla förvaltningens arbete med ungdomsdemokrati och arbete med barnkonventionen. Du arbetar självständigt men i nära samverkan med målgruppen och lämpliga aktörer, både internt och externt. Du arbetar dagtid, kvällar och i vissa fall helger.
Vilka är vi?
Verksamhet Ungdom är ett samlingsnamn på alla våra verksamheter som fokuserar på barn och ungas fritid. Här ingår 5 stycken fritidsgårdar samt ett Ungdomens hus, områdesbaserat arbete, trygghetsarbete, ungs delaktighet, evenemang och gruppverksamhet samt lovaktiviteter. Vi arbetar områdesbaserat, med nära samarbete med lokala aktörer. Vi arbetar enligt Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet och vi ingår i nätverket KEKS – kvalitet och kompetens i samverkan.
Vad söker vi hos dig?
För att lyckas i rollen som fritidsledare är du positiv, kreativ och lösningsorienterad. Vidare är du engagerad och relationsskapande samt har förmåga att ta kontakt med ungdomar på ett enkelt och naturligt sätt. Du trivs med att arbeta i en miljö som är varierande och utmanande och du brinner för att stötta och uppmuntra ungas idéer. Du är strukturerad och har förmågan att organisera saker såväl ensam som tillsammans med kollegor och målgruppen.
Din samarbetsförmåga är god och du trivs med samverkan, både i den egna arbetsgruppen och med externa kontakter. Då vi förväntas skapa samarbeten inom och utanför kommunala verksamheter är det viktigt att du är professionell i din roll och kan fungera som ambassadör för verksamheten och för Falköpings kommun, samt är en god nätverkare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du ska drivas av viljan att stödja unga i deras personliga och sociala utveckling
Du bör:
ha en eftergymnasial examen med inriktning inom socialt arbete, pedagogik eller annat som arbetsgivaren finner lämpligt
erfarenhet av liknande arbete, i öppen och/eller riktad ungdomsverksamhet
erfarenheter från att leda olika typer av grupper/nätverk
erfarenhet från normkritiskt arbete, jämställdhet och delaktighet
erfarenhet av att skapa musik, arrangemang och scenutbud med och för unga
Körkort
Upplysningar
Om du blir erbjuden anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744), https://www.falkoping.se/jobba-i-falkopings-kommun/lediga-jobb
Sankt Sigfridsgatan 9 (visa karta
)
521 35 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0515-885000 Jobbnummer
9956160