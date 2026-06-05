Fritidsledare
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Hammarö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Hammarö
2026-06-05
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för ungdomar i Hammarö kommun? Då kan du vara den vi söker! Vi söker nu en fritidsledare på 75 % för ett vikariat.
Som medarbetare hos oss erbjuds du ett varierande arbete med möjligheter att bidra och påverka. Vi har verksamhet 6 dagar i veckan för åldrarna 12 - 18 år. Fritidsledaren bemannar fritidsgården och arbetar i team med övrig personal vilket kräver att du är en lagspelare. Tillsammans planerar och genomför ni aktiviteter, arrangemang och projekt. Arbetet som fritidsledare innebär även uppsökande verksamhet på bland annat skolor, samverkan med föreningar och andra aktörer.
Vi arbetar med och för ungdomar och deras röster är med och styr verksamhetens innehåll.
Tjänsten innebär arbete vid två olika platser, Hammarlundens fritidsgård och Mörmo gårds fritidsgård.
Omfattning: 75%
Vikariat under perioden 260804 - 270608.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Du har lätt för att skapa goda relationer och är lugn, trygg, ansvarstagande och engagerad. Du har förmåga att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ i ditt arbete.
B-körkort är meriterande.
Urval sker löpande och intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan - sök redan idag!
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330355". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 21 SKOGHALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Kommunens Kontaktcenter 054-51 50 00 Jobbnummer
9950747