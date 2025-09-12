Fritidsledare
2025-09-12
Vill du göra skillnad i unga människors liv och vara en del av en inspirerande fritidsverksamhet där kreativitet, delaktighet och trygghet står i fokus?
Arbetsplatsen
Karlsborgs kommun har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser för kultur- och fritidsverksamhet.
Detta ger dig möjlighet till omväxlande upplevelser året om. Aktiva, engagerade och skapande människor är en del av vår livskvalitet i Karlsborg. På den grunden bygger vi vidare och fortsätter att utvecklas som kultur- och fritidskommun.
Fritidsgården Kabyssen är öppen för ungdomar från årskurs 4 till 20 år och utgör ett naturligt samlingsställe på lov och kvällar för socialt umgänge, film, spel, musik och olika aktivitets- och temakvällar. Kabyssen står för en meningsfull fritid och för ett stöd i tonårslivet. Öppettider och plats för våra aktiviteter är flexibla och anpassade till verksamheten. Arbetstiden är schemalagd till dagtid, kvällar och helger.
Vår vision är en mötesplats som genomsyras av ledorden delaktighet och inflytande. Vi ingår i nätverket KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) där vi aktivt arbetar med ökat inflytande och delaktighet för vår öppna ungdomsverksamhet. Med ett trygghetsfrämjande förhållningssätt och en positiv människosyn arbetar vi för att vår verksamhet ska vara tillgänglig, jämställd samt bygga på delaktighet och förverkliga uppdraget gällande en meningsfull fritid för alla.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en delad tjänst som både fritidsledare (75%) på fritidsgården samt mobil fritidsledare (25%) med fältande uppdrag ute i samhället, framför allt under kvällar, helger och vid olika evenemang. Som fritidsledare och mobil fritidsledare hos oss ska du, tillsammans med övrig personal, ständigt sträva efter att utveckla och förbättra verksamheten för att skapa en attraktiv och trygg miljö för våra ungdomar i Karlsborg.
Det är viktigt att du som söker är flexibel och brinner för att arbeta med barn- och ungdomar. Vi erbjuder dig en stimulerande och omväxlande tjänst där du tillsammans med våra ungdomar får vara med och påverka samt göra skillnad.
Som fritidsledare hos oss arbetar du både i den öppna verksamheten, leder gruppverksamheter och våra planerade aktiviteter. Vi arbetar aktivt för att tillhandahålla en öppen mötesplats och vi möter även våra ungdomar på deras arenor i samhället genom våra mobila fritidsledares uppsökande och relationsbyggande aktiviteter.
Vi uppmuntrar, stöttar och handleder våra barn och unga att driva sina egna idéer och kreativitet i KEKS anda, genom olika projektarbeten och ungdomarnas egenplanerade aktiviteter. Dokumentation och uppföljning av verksamheten görs i verktyget "The Logbook" och är en viktig del av arbetet hos oss, likväl som planering och genomförandet av våra fritidsledarledda aktiviteter och temakvällar.Kvalifikationer
Vi söker dig som, i första hand, har fritidsledarutbildning eller motsvarande och har arbetserfarenhet av öppen gårdsverksamhet samt av arbete med ungdomar i behov av stöd. Vi söker dig som vill vara med och driva en ungdomsverksamhet som stimulerar till och uppmuntrar aktiviteter som bygger på ungas eget aktiva engagemang och ansvarstagande.
Vi vill att du ser möjligheter, tar initiativ och är positiv till nya aktiviteter. Du har en personlig mognad, är lyhörd, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra.
Då rollen innehåller en stor del dokumentation är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt samt har datavana.Övrig information
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
