Fritidsledare -sommarvikarie - Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Administratörsjobb / Mark2021-04-15Det finns få kommuner i Sverige som kan matcha Marks kommun och vi växer på alla håll och kanter. Här finns ett rikt näringsliv med världskända företag i olika branscher - med plats för fler att förverkliga sina drömmar. I Mark finner du hög livskvalitet, trygghet för alla och fantastiska naturupplevelser. Till Mark är det alltid nära från Göteborg, Borås och Varberg.Av Marks kommuns drygt 34 000 invånare, så arbetar nära 3 400 personer i kommunens olika verksamheter. Här finns för- och grundskola på de flesta orter, högstadium på fem olika platser och gymnasium centralt i kommunen. Kinna som är kommunens administrativa centrum är utsedd till Sveriges grönaste ort.Vi hoppas att just du är talangen som tillsammans med oss utvecklar och bygger en hållbar kommun för framtiden. Det här är därför mer än en jobbannons - det är ett erbjudande om ett bättre liv präglat av utveckling och laganda.I Marks kommun organiseras den öppna ungdomsverksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomsverksamheten fokuserar på att se ungdomar som resurser och utgå från deras upplevelser, erfarenheter och drömmar. Vår målgrupp är ungdomar i åldrarna 13 - 19 år.2021-04-15Vi söker två sommarvikarier till vår öppna ungdomsverksamhet. Du kommer arbeta som fritidsledare tillsammans med övriga medarbetare i arbetsgruppen. Tjänsterna avser timavlönad visstidsanställning på varierande tider under perioden v 20 23 och 100% from v 24 33. Du kommer att jobba både dag och kvällstid.Kärnan i uppdraget är att vi tillsammans med ungdomarna ska skapa möjligheter till en god fritid under sommaren. Som fritidsledare arbetar man konkret med ungdomars delaktighet, inflytande, aktiva engagemang, ansvarstagande och lärande.Du arbetar huvudsakligen med att planera och genomföra aktiviteter med och för ungdomar som kan ske var som helst i kommunen.Du kommer att ingå i den öppna ungdomsverksamheten där du kommer att planera, leda och genomföra aktiviteter för och med ungdomar.Du ska handleda feriearbetande ungdomar.Ha viss kunskap för teknik och kunna lägga in och upp saker i sociala medier och i vår app.Du kommer arbeta i vårt dokumentationssystem The Logbook ett viktigt verktyg vi använder för att följa upp och utvärdera vår verksamhet.KvalifikationerVi söker dig som har fritidsledarutbildning, är under utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Som person vill vi att du är nyfiken, inspirerande och kommunikativ. Det är vidare viktigt att du har förmåga att ta initiativ och är driftig, lyhörd och ser vinster med att samarbeta. God förmåga i tal och skrift samt datorvana, är också viktigt.Körkort (B) är ett krav.Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 31-33).ÖVRIGTVi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom ex. attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, kostnadsneutral miljöbil, hyrcykel, pensions- och semesterväxling samt i förekommande fall flexibel arbetstid. Vi har också bra kommunikationer mellan ex Göteborg, Borås, Varberg och det är lätt att parkera om du kör bil.Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning 11 dagar - 3 månader, tillträde: 2021-05-17 , upphör: 2021-08-20 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen5692812