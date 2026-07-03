Fritidsledare - Arena Satelliten
Sollentuna Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sollentuna Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sollentuna
2026-07-03
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Fritidsledare – Arena Satelliten
musik, kultur och sport under samma tak
Arena Satelliten är ett 5300 kvm stort hus med ungdomsverksamhet, två sporthallar och flera kreativa lokaler. Här finns bland annat Ungdomens hus, Indra trans queer- och tjejjour samt olika idrottsföreningar och skolor. Vår ungdomsverksamhet är del av KEKS-nätverket och riktar sig till unga mellan 16–25 år.
Vi arbetar i ett socialt utsatt område där trygghet är grunden i allt vi gör. Vi är ingen traditionell fritidsgård – hos oss är unga delaktiga, ansvarstagande och medskapare. Tillsammans skapar vi festivaler, ungdomsfester, cosplay-event, e-sport, rockkvällar, kurser, vernissager och mycket mer. Kreativitet och ungas egenmakt står alltid i centrum.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare hos oss får du en annorlunda och dynamisk roll där du arbetar nära ungdomar och leder grupper i både vardagsverksamhet och större evenemang. Du får en central roll i ungdomsgruppen Ungdomar Mot Våld, där fokus ligger på evenemangssäkerhet och trygghet. Du leder och coachar ungdomsgrupper vid olika arrangemang och arbetar både självständigt och i team.
Periodvis arbetar vi med större evenemang och festivaler. Då riggar och genomför vi aktiviteter tillsammans med ungdomar, vilket innebär högre tempo, längre arbetsdagar och både mental och fysisk belastning. Arbetet sker främst på vardagar men även vissa helger.
Det här är en roll för dig som vill arbeta nära unga, trivs i händelserika miljöer och vill vara med och skapa trygga, kreativa och meningsfulla sammanhang.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbete med ungdomar och/eller unga vuxna.
Du är utbildad fritidsledare eller har en annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig och relevant.
B – körkort
Meriterande
Utbildning inom evenemangssäkerhet
Erfarenhet av KEKS-nätverkets (Kvalitet och kompetens i samverkan) arbetssätt och utbildningar
Kunskap om Chartern (Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet)
Som person skapar du trygghet, tar ett naturligt helhetsansvar och trivs med att leda och utveckla både människor och verksamhet. Du är relationsorienterad, socialt trygg och van att skapa samarbeten. Du leder genom att vara en tydlig och pedagogisk förebild, planerar väl, hanterar flera uppgifter samtidigt och hittar kreativa lösningar. Du har förmågan att tempoväxla och behålla fokus även under intensiva perioder med hög arbetsbelastningÖvrig information
Då du kommer i kontakt med unga kommer en bakgrundskontroll samt belastningsregister att göras på slutkandidat före anställning.
Provanställning kan komma att tillämpas
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
Har du B körkort?
Har du erfarenhet av att arbete med ungdomar och/eller unga vuxna?
Är du utbildad fritidsledare eller har en annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig och relevant?
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
Ann-Christine Holmer ann-christine.holmer@sollentuna.se 0857921000 Jobbnummer
9990429