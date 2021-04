Fritidslärare till Riala skola - Norrtälje kommun - Förskollärarjobb i Norrtälje

Norrtälje kommun / Förskollärarjobb / Norrtälje2021-04-12Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!2021-04-12Vill du arbeta med barns och ungas lärande och utveckling? Vill du arbeta för att fritidshemmet ska vara meningsfullt och lärande för eleverna? Vill du utvecklas vidare i din yrkesroll och fortsätta göra skillnad? Välkommen med din ansökan.Nu söker vi dig fritidslärare som vill fortsätta driva utvecklingen och arbeta på fritids. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor på fritidshemmet och i skolan arbetar du nära våra elever.I uppdraget arbetar du utifrån fritidshemmets läroplan för att skapa en meningsfull och utvecklande lärmiljö för eleverna. På Riala arbetar vi aktivt för att ständigt utveckla vår verksamhet och vi ska nu komplettera vårt gäng med en fritidslärare som har förmågan att utveckla arbetet kring fritidshemmets pedagogiska uppdrag. Tjänsten kombineras med arbete i skolan utifrån intresse, kompetens/behörighet. Dina arbetsuppgifter kommer bestå till stor del av att leda och planera det pedagogiska arbetet på skolan, dokumentera arbetet på fritidshemmet och tillsammans med kollegor på fritidshemmet och i skolan arbetar du nära våra elever i olika konstellationer. Alltid med elevernas bästa i fokus.Legitimerad fritidslärare eller motsvarande, med erfarenhet av att arbeta på fritidshem. Meriterande om du har god förmåga att navigera och administrera i olika IT system. Du behöver ha ett positivt förhållningssätt och ett personligt engagemang. Du ska vara initiativrik, flexibel, strukturerad och en god ledare som möter elevers olika behov för att utveckla dem till ansvarskännande och kreativa människor. Självklart ska du vara en ansvarstagande person med god förmåga att arbeta tillsammans i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om arbetsplatsenRiala skola ligger vackert belägen i Riala, endast 20 minuter från Norrtälje stad, med fina och inspirerande naturområden runt knuten. Riala skola ligger strategiskt från flera geografiska håll, från såväl Norrtälje, Rimbo, Åkersberga och Stockholm/Täby. Riala är en F-6-skola med ca 80 elever, ett välfungerande fritidshem och vi har ändamålsenliga och fina lokaler.Riala har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolkurator, speciallärare, biträdande rektor och rektor. Alla arbetar vi med vår vision som ledstjärna i vardagen; Vår skola - min möjlighet, där vi vill använda varandras olikheter som bas för en trygg och stimulerande lärmiljö.Vår kock i köket lagar varje dag vällagad och näringsriktig lunch från grunden, det är måltider och mellanmål som vi ser fram emot!Kom och jobba hos oss på Riala! Det är en häftig enhet att arbeta på. Vi är stolta över vår skola och om du vill bli en av vårt gäng, vet vi att du också kommer att bli det!AnställningsformDeltid 80-100%. Tillsvidare.I augusti 2021Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.Om Norrtälje kommunNorrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu NPF-säkrar vi våra skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun.Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil - lokalt liv. https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/ Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk.Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-02Norrtälje kommun5683952