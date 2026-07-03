Fritidslärare till Nylandsskolan
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Kramfors Visa alla förskollärarjobb i Kramfors
2026-07-03
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Nylandsskolan är en arbetsplats med cirka femton personal och cirka 120 elever. För oss är det viktigt att elevens lärande står i centrum. Tillsammans skapar vi en trygg lärmiljö, där förväntningar, delaktighet och framtidstro är centrala begrepp. Såväl inne- som utemiljö är viktiga faktorer för elevernas lärande och vi nyttjar skolgård och närområde för nyfiket lärande, rörelse och utforskning.
Vi arbetar tillsammans i arbetslag, elevhälsoteam och skolledning för att skapa förutsättningar för eleverna att nå sina kunskapsmål. Vi arbetar systematiskt med mål och utvecklingsområden och följer upp elevers lärande på individ- grupp- och organisationsnivå.
På Nylandsskolan har vi höga förväntningar på oss själva, på varandra och på våra elever. Samtidigt vet vi värdet av att bygga bärande relationer tillsammans med våra elever. Det gör vi genom att bry oss om, ha roligt tillsammans, ge en tröstande hand när det behövs och ställa krav för att tydliggöra hur vi tillsammans utformar och levandegör skolkulturen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Du kommer att vara placerad på Nylandsskolan och tillhöra arbetslaget på fritidshemmet. I dina arbetsuppgifter ingår att leda, planera och genomföra undervisningen på fritidshemmet i enlighet med gällande läroplan tillsammans med fritidshemmets personal. I fritidshemmet uppdrag ingår att skapa en meningsfull, aktiv och deltagande fritidsverksamhet utifrån läroplanen. Dialog med eleverna är viktig för inflytande och delaktighet.
Samverkan med skolan sker naturligt och under skoltid arbetar du i klass tillsammans med lärare och elever, utifrån behov. Du kan även tilldelas vissa ansvarsområden inom ramen för verksamhetens behov.
I uppdraget som lärare i fritidshemmet förväntas du kunna ta självständiga beslut, samtidigt som du är en lagspelare. Din kommunikativa förmåga är en stor del av uppdraget i samtal med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du förväntas också regelbundet arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, som bland annat handlar om elevers lärande, trygghet, närvaro och utveckling mot målen.
Vidare förväntas du ha goda kunskaper i hantering av olika digitala system för dokumentation, uppföljning och styrning av verksamheten. I höst kommer fritidshemmet att byta lärplattform med tillhörande funktioner för fritidshemmets behov, så du kommer också att vara en viktig del i att implementera det.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och utbildad fritidslärare eller lärare mot tidigare åldrar med inriktning mot fritidshem. Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.
Det är meriterande om du har vidareutbildning eller erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av vikarieanskaffning, schemaläggning och/eller mycket god vana av digitala system, som är kopplade till fritidshemmets verksamhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-09 Eller tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Erik Fällmer erik.fallmer@kramfors.se 0612-80519 Jobbnummer
9990469