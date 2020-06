Fritidslärare till Hamburgsundskolans fritidshem - Tanums kommun - Förskollärarjobb i Tanum

Tanums kommun / Förskollärarjobb / Tanum2020-06-11Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.Hamburgsundskolan är en F-9 skola med ca 300 elever. På skolan har vi ett nära samarbete mellan de olika årskurserna och mellan skola och fritidshem.Skolan är belägen i Hamburgsund, ett kustsamhälle som har direkt tillgång till hav och natur.2020-06-11Skolan präglas av ett aktivt värdegrundsarbete genom bland annat gemensamma projekt och teman. Vi arbetar också med att utveckla lärmiljön för eleverna didaktiskt, rumsligt och socialt. En del i detta arbete är att utveckla den digitala lärmiljön. Alla elever på skolan har en iPad och vår vision är att vi med hjälp av bland annat iPaden ska kunna variera och fördjupa våra elevers lärande och lust att lära. Det är därför en bonus om du har digital kompetens.På skolan arbetar vi i arbetslag där vi strävar efter att göra dagen till en helhet för eleverna och för att skapa trygghet och trivsel. Det av stor vikt att du antar nya utmaningar tillsammans med arbetslaget, att du är flexibel, tar stort egenansvar och att du har en god organisationsförmåga samt förmåga att självständigt planera och leda arbetet i en barngrupp. Att kunna bygga förtroendefulla relationer med elever och föräldrar är en förutsättning.Har du relevant utbildning kommer du att, tillsammans med rektor, få ta ett stort ansvar för undervisningen och utvecklingen av vårt fritidshem.Omfattning och varaktighetVikariat på 50-100% under läsåret 20/21.Utbildad fritidslärare eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.UpplysningarBiträdande rektor Lena Helsing, lena.helsing@tanum.se Fackliga representanter nås via Kundcenter, 0525-180 00.Välkommen med din ansökan via länken senast .Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Urval sker löpande under ansökningstiden.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ange inga referenser i din ansökan. Vi frågar efter referenser senare i processen.Arbetsgivaren Tanums kommunKommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.KontaktinformationLena Helsing, Bitr rektor, 0525 - 184 09ArbetsplatsApoteksvägen 8457 31 TanumshedeVaraktighet, arbetstidHeltid. Visstid > 6 månader.Fast lönSista dag att ansöka är 2020-06-21Tanums kommun5260808