Fritidslärare med behörighet i idrott till Högakustenskolan
2026-03-02
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Högakustenskolan är en F-9 skola med ca 330 elever och ett fritidshem med omkring 65 barn, beläget i vackra Höga kusten. På skolan arbetar vi för trygghet och studiero och har höga förväntningar på våra elever. Engagemang och framtidstro är viktiga värden. Vi har stort fokus på tillsammansarbete, vilket för oss betyder tydliga roller och ansvar, samtidigt som vi alltid kan känna stöd av och ta hjälp av varandra. Vi har ett nära samarbete mellan stadier och verksamheter och följer ett tydligt årshjul för vårt systematiska kvalitetsarbete. Elevens bästa är alltid vårt mål.
Vi söker nu en fritidslärare med behörighet i idrott, med placering Högakustenskolan F-6.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att planera och leda undervisningen på fritidshemmet tillsammans med fritidshemmets personal. I fritidshemmets uppdrag ingår att skapa en meningsfull fritidsverksamhet utifrån läroplanen. Samverkan med skolan sker naturligt. Dina uppgifter under skoltid innefattar undervisning i idrott och resurs i klass tillsammans med lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad och utbildad fritidslärare med behörighet att undervisa i idrott.
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html
