Fritidslärare/Fritidspedagog till Ångsta skola
Östersunds Kommun / Förskollärarjobb / Östersund Visa alla förskollärarjobb i Östersund
2026-06-09
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Ångsta skola söker nu 1 fritidslärare/fritidspedagog som vill vara med och skapa trygga, roliga och lärorika dagar för våra cirka 80 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi är en liten byskola där alla känner varandra, med en fantastisk utemiljö och naturen runt hörnet – perfekt för kreativ fritidsverksamhet året om.
Om Ångsta Skola Och Verksamheten
Ångsta skola är en del av en stabil offentlig verksamhet med fokus på barnomsorg, utbildning och elevhälsa. Vi kombinerar småskalighet med tydlig struktur, elevcentrerad undervisning och inkluderande lärmiljöer.
Hos oss möter du:
En fantastisk utemiljö med stora möjligheter till lek, lärande och fysisk aktivitet året runt
Kollegor som värdesätter samarbete, kollegialt lärande och ömsesidig respekt
En verksamhet med fokus på språkutveckling, barns utveckling, hållbarhet och innovation
En lärande kultur där nyfikenhet, utveckling och mod att pröva nya idéer uppmuntras
Om Tjänsten
Du arbetar både i fritidshemmet och under skoltid, i nära samarbete med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare. Vardagen är omväxlande, med tydlig struktur och fokus på tillgängligt lärande och elevens hela dag.
Du kommer bland annat att:
Planera, leda och följa upp fritidsverksamheten utifrån läroplan och övriga styrdokument
Skapa lekfulla och utvecklande aktiviteter ute och inne som stärker elevernas sociala, språkliga och kreativa förmågor
Arbeta främjande och förebyggande kring trygghet, relationer, studiero och positiv barnsyn
Samverka tätt med lärare, specialpedagoger och elevhälsa kring anpassningar och stöd för elever, både i skola och fritids
Bidra i dokumentation, kvalitetsarbete och långsiktig utveckling av fritidshemmets innehåll och arbetssättPubliceringsdatum2026-06-09KvalifikationerKvalifikationer
Är legitimerad fritidspedagog eller legitimerad grundlärare i fritidshem
Har goda kunskaper i svenska
Meriterande
Minst 1–2 års erfarenhet från fritidshem eller skola, gärna F–6
Erfarenhet av att arbeta med elever med NPF och/eller inom anpassad grundskola
God pedagogisk insikt, ledarskapsförmåga, initiativrikedom och ett flexibelt förhållningssätt
God samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt med elever, kollegor och vårdnadshavare
Datorvan och kan omsätta fritidshemmets styrdokument i det dagliga arbetet
Vi söker dig!
Du är stabil, trygg i dig själv och trivs när du samarbetar tätt med andra. Du leder med värme och tydlighet, tar initiativ och har lätt för att tänka flexibelt när situationen förändras.
Här får du arbeta i en trygg, stödjande och utvecklande miljö där ditt engagemang gör skillnad varje dag, både för eleverna och för verksamheten.
Hos oss får du:
Tillsvidareanställning eller visstidsanställning med möjlighet till förlängning och flexibel start
Flexibla arbetsvillkor och arbetstider, med möjlighet till heltid eller deltid
Handledning utifrån behov från olika professioner samt goda möjligheter till fortbildning och professionell utveckling
Tillgång till stöd från specialpedagoger, elevhälsoteam och andra specialister
En flexibel arbetsmiljö och möjlighet att på sikt få vara en del av den nybyggda skolan i Tandsbyn 2030
Urval sker löpande. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv – det är din kompetens och ditt engagemang för barn och elevers lärande som är viktigast.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Ångstavägen 10 (visa karta
)
834 99 TANDSBYN Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Tillförordnad rektor
Janna Green janna.green@ostersund.se +4663143380 Jobbnummer
9956240