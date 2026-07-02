Fritidslärare, 50%
Stiftelsen Waldorfpedagogik I Vreta Kloster / Förskollärarjobb / Linköping Visa alla förskollärarjobb i Linköping
2026-07-02
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Björkö Friskola söker två fritidslärare
Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster är huvudman för Björkö Friskola, som är Linköpings första friskola, och förskolan Virvelvinden. Från starten 1992 växte skolan med en klass per år och omfattar idag förskoleklass till och med klass nio och fritidshem. Vi arbetar mot skolverkets nationella mål och kunskapskrav. Elevernas lärande sker genom teoretisk, praktisk och estetisk inlärning enligt Waldorf-filosofin.
Våra verksamheter finns i en fantastisk miljö mitt i naturen strax utanför Ljungsbro. Sammanlagt finns idag ca 300 barn, varav ca 245 på skolan, och ca 60 anställda i verksamheterna.
Vill du vara med och skapa en meningsfull fritidsverksamhet där kreativitet, gemenskap och barnets hela utveckling står i centrum?
Vi söker två engagerade fritidslärare på 50 %, där den ena tjänsten är ett vikariat pga studieledighet och den andra en ettårig visstidsanställning. Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som fritidslärare hos oss ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för att planera, genomföra och utveckla fritidshemmets verksamhet. Du skapar en trygg, inspirerande och kreativ miljö där barnen får möjlighet att utvecklas genom lek, rörelse, skapande aktiviteter, naturupplevelser och social gemenskap.
Du samverkar nära skolans lärare och övriga medarbetare för att ge eleverna en sammanhållen och meningsfull skoldag.
Vi söker dig som
Är lärare med behörighet för undervisning i fritidshem eller har annan relevant pedagogisk utbildning.
Delar eller är nyfiken på Waldorfpedagogikens syn på barns utveckling och lärande.
Har ett varmt och lyhört förhållningssätt och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Är kreativ, initiativrik och uppskattar skapande verksamhet, rörelse och utevistelse.
Är ansvarstagande, flexibel och tycker om att arbeta tillsammans med andra.
Erfarenhet av Waldorfpedagogik är meriterande.
Vi erbjuder
En härlig skolmiljö där det finns utrymme för idéer, kreativitet och pedagogiskt utvecklingsarbete. Hos oss blir du en del av en engagerad gemenskap där vi ser varje elev som en unik individ och där relationer, skapande och lust att lära är grunden i vårt arbete.
Vi tror på vikten av ett fritidshem som kompletterar skoldagen och ger barnen tid för fantasi, skaparglädje, gemenskap och återhämtning.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev! Vi behandlar ansökningarna efter hand så vänta inte med att ansöka.
Tillträde terminsstart HT 2026.
Frågor? Kontakta rektor Maria Todea, maria.todea@bjorkofriskola.se
, 0733-837109 eller fritidssamordnare Nicklas Fredriksson, nicklas.fredriksson@bjorkofriskola.se
, 013-66260 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: malin.sigefjord@bjorkofriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidslärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Waldorfpedagogik I Vreta Kloster
, http://www.bjorkofriskola.se
Björkö Friskola (visa karta
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585 78 VRETA KLOSTER Arbetsplats
Björkö Friskola Kontakt
Verksamhetsförvaltare
Malin Sigefjord malin.sigefjord@bjorkofriskola.se 01368735 Jobbnummer
9989353