Fritidskonsulent till Stöd, utveckling och samverkan

Örebro är en attraktiv plats för våra medborgare och föreningar och staden växer och utvecklas i snabb takt. Stadskärnan, närheten till naturen och det spännande kultur- och fritidsutbudet gör att många vill flytta hit och stanna kvar. Det skapar möjligheter men ställer också krav på oss. För att vässa oss ännu mer kring föreningsbidrag och föreningsstöd söker vi Dig som brinner för ett blomstrande föreningsliv!
Kultur och fritidsförvaltningen söker just nu en fritidskonsulent som är riktigt bra på IT och digitalisering, gillar såväl ekonomi som administration och struktur, ser det som en självklarhet att ge en god service till medborgare och föreningar samt har goda kunskaper om, och ett intresse för, föreningslivet.
Rollen som fritidskonsulent leder till ett stort kontaktnät inom föreningslivet och internt i Örebro kommun. I din roll som fritidskonsulent kommer du att verka inom ett brett område med t.ex. kultur-, idrotts- och idéburna/etniska och sociala föreningar. Föreningar inom stad såväl som landsbygd, etablerade likväl som nybildade.
Som fritidskonsulent hos oss ska du kunna jobba brett med handläggning av föreningsbidrag och ge annan form av föreningsstöd samt samverka med civilsamhället utifrån uppkomna behov. Då vi verkar inom en politiskt styrd organisation är förvaltningsarbetet viktigt för att säkerställa demokratisk, rättssäker och transparant handläggning. Det är också viktigt att du har ett personligt intresse för IT och digitaliseringens möjligheter när vi nu tar kliv i att jobba effektivare med såväl handläggning av bidrag som uppföljning och granskningar.
Exempel på arbetsuppgifter
• handlägga föreningsbidrag
• ge vägledning till medborgare och föreningar
• planera och genomföra möten med föreningar och andra informationsinsatser
• verka för användning av tjänster för självservice
• arbeta i verksamhetssystem: Interbook GO, Raindance, W3D3 mm.
• objektspecialist för vårt bidragssystem
• utveckla våra administrativa processer genom Office 365s olika verktyg där vi främst jobbar i Excel
Om arbetsplatsen
Enheten Stöd, utveckling och samverkan är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen och jobbar bland annat med stöd till förvaltningsledningen i olika utvecklings- och samordningsfrågor, stöd till civilsamhället/föreningar genom bidragshantering och tillgängliggöra ändamålsenliga lokaler samt informations- och utvecklingsinsatser. Enheten består av 17 medarbetare och en enhetschef.
Vi finns i fina moderna kontorslokaler centralt i Örebro, i direkt anslutning till Centralstationen. Arbetet är aktivitetsbaserat med anpassade zoner för aktiva möten o workshops med kollegor i aktiva zon, ordinarie arbete med dator, telefon och bollande med kollegor i normal zon samt tysta zoner när du vill jobba helt ostört.
Mer om hur det är att arbeta i Örebro kommun orebro.se/jobb.
Du kommer att arbeta självständigt men också vara en del av ett väl sammansvetsat team. Då arbetsuppgifterna kan förändras snabbt behöver du gilla förändring, vara flexibel och kunna prioritera och omprioritera snabbt. Men du behöver också kunna trivas med perioder med mer rutinartade arbetsuppgifter och administration. Du behöver vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, men också kunna ta beslut som du på ett tydligt sätt kan förklara och motivera för de parter som berörs. För att trivas i denna roll ska du ha ett lösningsorienterat förhållningssätt och ett genuint intresse av föreningsliv. Tjänsten kräver en mycket god digital kompetens. Planering och struktur är en självklarhet i din vardag.
• avslutad gymnasieutbildning
• dokumenterad erfarenhet av arbete med föreningsfrågor alternativt annat arbete som arbetsgivaren bedömer relevant inom tex ekonomi eller IT
• erfarenhet av att arbeta i Office 365
• B-körkort
Meriterande:
• föreningskunskap
• erfarenhet av att arbeta med flera olika typer av föreningar
• erfarenhet av arbete i kommunal eller annan offentlig verksamhet
• erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Interbook GO
• kunskap om, och erfarenhet av, avancerat arbete med Excel, automatisering i Office 365 och annan systemrelaterad utveckling av arbetssätt
• kunskap om, och erfarenhet av, ekonomi kopplat till föreningsverksamhetTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Sista ansökningsdag är 15 februari.
Individuell lönesättning
