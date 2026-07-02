Fritidshemslärare till Kulturskolan Raketen
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2026-07-02
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Kulturskolan Raketen är en fristående, icke-vinstdrivande grundskola, belägen i Björkhagen. Totalt går här 254 elever från förskoleklass till årskurs 9. Verksamheten har funnits i över 30 år och är väl inarbetad i området. Vår profil är "Kultur, miljö och rättvisa" och vi arbetar utifrån devisen "ett barn har många språk" vilket bland annat innebär att vi integrerar de estetiska ämnena med de teoretiska i det vi kallar för tema redan från förskoleklass.
Stämningen på skolan är lugn, eleverna ambitiösa och lärarna erfarna.
Vi söker nu en lärare för fritidshemmet inför höstterminen 2026. Tjänsten är på 95% och är en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning.
Som lärare i fritidshemmet kommer du även att ingå i planeringen av fritidshemmet och vara en aktiv del i den fortsatta utvecklingen av såväl fritids som hela lågstadiet. Du ska kunna planera och genomföra aktiviteter självständigt.
God erfarenhet av att verka i grundskolans tidiga år, ypperlig samarbetsförmåga och gedigen kännedom om hur du anpassar undervisning och arbetssätt för en varierad elevgrupp är nödvändiga förkunskaper för att arbeta på Kulturskolan Raketen.
Du som söker tjänsten ska:
sätta samarbetet i fokus
ha en positiv elevsyn
ha tålamod och förmåga att sätta tydliga gränser
ha erfarenhet av att arbeta med elever med NPF
kunna bygga förtroendefulla kontakter med vårdnadshavare
kunna planera, genomföra och utvärdera aktiviteter under raster och ute i naturen
vilja utveckla barns sociala färdigheter på individ- och gruppnivå
Samarbete är nyckeln skolans undervisningssätt och framför allt i det arbetssätt som benämns för tema. Av den orsaken lägger vi särskild vikt vid samarbets- och anpassningsförmåga.
Anställningsformen är en tillsvidareanställning och sysselsättningsgraden är 95% med 6 månaders provaställning.
Tillträde är tidigast 11 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: rekrytering@kulturskolanraketen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kulturskolan Raketen AB
(org.nr 556548-4796)
Björkhagsplan 5-7 (visa karta
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121 53 BJÖRKHAGEN Arbetsplats
Kulturskolan Raketen AB Jobbnummer
9988865