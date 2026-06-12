Fritidshemsassistent till Pluggparadiset
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2026-06-12
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
2 plats(er).
Hos oss får du mer än ett jobb - du är med och gör verklig skillnad. På Pluggparadisets skola arbetar vi tillsammans för hög kvalitet och varje elevs utveckling. Låter det intressant? Sök redan idag!
Pluggparadisets skola i Storvreta är en skola med höga ambitioner för både kunskapsutveckling och trygghet. Skolan är en tvåparallellig F-6 skola med cirka 380 elever och 45 anställda. Hos oss möts du av en verksamhet där undervisningens kvalitet står i centrum och där vi arbetar strukturerat för att skapa studiero, ordning och goda relationer.
Du blir en del av ett engagerat kollegium där samverkan är en självklar del av uppdraget. Vi arbetar i forum och ser samarbetet mellan professioner som avgörande för elevernas utveckling. Vår kultur präglas av förhållningssättet att laget går före jaget och att vi tillsammans tar ansvar för verksamhetens helhet, mål och fortsatta utveckling. Tillsammans är ett viktigt ledord i vår vardag - du bidrar aktivt i ditt forum och är beredd att stötta där verksamhetens behov uppstår. Vi arbetar utifrån övertygelsen att alla elever är allas, vilket innebär att vi gemensamt tar ansvar för varje elevs hela skoldag och skolgång. I undervisningen har vi fokus på ett tydligt och brett ledarskap i klassrummet, där struktur, förväntningar och undervisning av hög kvalitet skapar trygga och förutsägbara lärmiljöer. Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en naturlig del i vårt arbete för att möta alla elevers behov.
Läs gärna mer om vår verksamhet på vår webbplats.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som fritidshemsassistent är du en viktig del i att stödja elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling under hela deras dag - både i skolan och i fritidshemmet. Du bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö där varje elev ges möjlighet att växa, utvecklas och känna nyfikenhet inför sitt lärande.
Du ingår i ett årskursteam (ÅKT) tillsammans med lärare och andra fritidshemsassistenter där samverkan kring elevernas utveckling och elevvård står i fokus. Tillsammans skapar ni även en röd tråd mellan skoldagen och fritidshemmets verksamhet, med elevens bästa i centrum. Genom ett gemensamt förhållningssätt, en tydlig struktur och kontinuitet och närvaro på arbetsplatsen bidrar du till förutsägbarhet, vilket stärker elevernas trygghet och utveckling. I ditt uppdrag som fritidshemsassistent är du med och formar en verksamhet där undervisning, omsorg och lärande hänger ihop. Du planerar, genomför och anpassar aktiviteter som erbjuder en meningsfull och varierad fritid, både inomhus och utomhus. Arbetet utgår givetvis från gällande styrdokument och du bidrar aktivt till att utveckla en kvalitativ och stimulerande verksamhet tillsammans med dina kollegor inom fritidsforum.
I mötet med eleverna är du en närvarande och engagerad vuxen som ser varje barns behov och potential. Du stärker elevernas sociala och personliga utveckling genom att lyssna, stötta och uppmuntra. Du samverkar även med vårdnadshavare och representerar verksamheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt med åtanke att fritidshemmet även är verksamhetens skyltfönster mot närområdet.
I tjänsten ingår bland annat att:
arbeta på fritids under eftermiddagarna och som resurs i klass under skoldagen
vara rastvärd och hålla i rastaktiviteter under skoldagarna för att inspirera till en aktiv rast
bidra till trygghet, struktur och goda relationer bland eleverna
stötta elever och kollegor i den dagliga verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Vi söker dig som har elevassistentutbildning eller barnskötarutbildning. Du behöver ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med elever med NPF och erfarenhet av arbete inom fritidshem.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som resurs eller elevassistent på låg- och mellanstadiet. Har du erfarenhet av att aktivt driva fritidshemmets utvecklings- och kvalitetsarbete framåt ses det som meriterande.
Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter som engagerar eleverna i fritidshemmets verksamhet. Du är stabil och behåller lugnet även i situationer som kräver tålamod och flexibilitet, och du skapar en trygg miljö för eleverna. Du har en god förmåga att bygga relationer och möter både elever, kollegor och vårdnadshavare på ett öppet och förtroendefullt sätt. Med din pedagogiska insikt anpassar du aktiviteter och ditt bemötande utifrån elevernas behov och förutsättningar. Samtidigt är du tydlig i din kommunikation och bidrar till struktur, trygghet och tydliga ramar i verksamheten.
Upplysningar:
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Annelie Hindstam, rektor, 076-721 69 61
David Hällman, biträdande rektor, 018-727 70 38.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Annelie Hindstam 0767216961 Jobbnummer
9961590